Mujer de 60 años sobrevive 86 horas bajo los escombros y es rescatada con vida en Venezuela

El hallazgo renovó la esperanza de familiares y de los equipos de emergencia, que continúan recorriendo las zonas devastadas.

MIAMI. - Belkys Josefina Barreto García , de 60 años, desafió todos los pronósticos al ser localizada con vida después de permanecer 86 horas atrapada entre las ruinas del edificio Breogán, en Caraballeda, una de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela.

La sobreviviente fue encontrada tras un intenso operativo que se prolongó durante más de tres días y reunió a brigadas venezolanas junto con un equipo especializado procedente de Perú. Durante ese tiempo, los socorristas trabajaron sin descanso entre estructuras colapsadas y condiciones de alto riesgo con la esperanza de hallar personas con signos vitales.

CRISIS EN VENEZUELA Usuarios reportan fallas para acceder a X en Venezuela en medio de la emergencia que vive el país

Las imágenes difundidas por los organismos de emergencia muestran el momento en que la mujer es extraída cuidadosamente de entre los restos de la edificación, en medio de la emoción de rescatistas y voluntarios, quienes celebraron uno de los hallazgos más esperanzadores desde que ocurrió la tragedia.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, Barreto García fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada. Su estado de salud continúa siendo delicado, aunque logró sobrevivir a una de las situaciones más extremas registradas desde los movimientos telúricos.

De acuerdo con reportes divulgados, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, facilitó un helicóptero para agilizar el traslado de la paciente hacia un centro asistencial en Caracas. Esa información no había sido confirmada oficialmente por las autoridades venezolanas al cierre de esta edición.

El hallazgo renovó la esperanza de familiares y de los equipos de emergencia, que continúan recorriendo las zonas devastadas en busca de otras miles de personas desaparecidas.

Especialistas en búsqueda y rescate explican que, aunque las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso del tiempo, existen casos excepcionales en los que la presencia de bolsas de aire, espacios protegidos y otros factores permiten resistir durante varios días bajo estructuras colapsadas, mientras la esperanza para cientos de familias sigue estando latente.

En una tragedia marcada por la destrucción y las pérdidas humanas, la historia de Belkys Josefina Barreto García se convirtió en un símbolo de esperanza para un país que aún intenta recuperarse del impacto feroz de la naturaleza, al mismo tiempo que decenas de brigadas mantienen las labores de búsqueda entre las ruinas.