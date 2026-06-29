lunes 29  de  junio 2026
TENIS

Sinner sufre para avanzar a la segunda ronda en Wimbledon

El italiano Jannik Sinner tuvo que emplearse a fondo tras ir perdiendo por dos sets a uno y ganar los dos últimos en un partido en el que se cayó varias veces

Jannik Sinner, de Italia, devuelve un golpe a Corentin Moutet, de Francia, en el séptimo día del Abierto de Miami presentado por Itaú en el Hard Rock Stadium, el 23 de marzo de 2026 en Miami Gardens, Florida.&nbsp;

Jannik Sinner, de Italia, devuelve un golpe a Corentin Moutet, de Francia, en el séptimo día del Abierto de Miami presentado por Itaú en el Hard Rock Stadium, el 23 de marzo de 2026 en Miami Gardens, Florida. 

Matthew Stockman / Getty Images / AFP 
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WIMBLEDON.- El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, debutó este lunes en el torneo londinense con una sufrida victoria en cinco sets, tras ir abajo en el marcador, ante el serbio Miomir Kecmanovi (50 del ránking).

Sinner tuvo que emplearse a fondo, tras ir perdiendo por dos sets a uno y ganar los dos últimos en un partido en el que se cayó en varias ocasiones.

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El italiano necesitó de 3 horas y 29 minutos para superar esta complicada primera ronda, imponiéndose por 4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-2 y 6-3.

En su intento por conquistar un segundo título consecutivo en Wimbledon y el quinto Grand Slam de su carrera, un mes después de su eliminación prematura en la segunda ronda de Roland Garros, Sinner se enfrentará en la siguiente ronda al portugués Nuno Borges (48 del ránking), que derrotó al estadounidense Tristan Boyer (191) en tres sets.

Aunque Kecmanovi, de 26 años, se llevó el primer set tras romper el servicio de Sinner cuando el marcador estaba 4-4, el italiano de 24 años respondió de inmediato con un quiebre al comienzo del segundo parcial para igualar el encuentro.

El tercer set fue mucho más disputado.

Sinner no logró convertir ninguna de sus cinco oportunidades de quiebre y Kecmanovi terminó adjudicándose la manga tras salvar una bola de set e imponerse en un espectacular "tie-break" para tomar ventaja en el partido.

Demoledor con el saque (31 aces frente a solo 1 de su rival) e imperial en la red (22 puntos ganados de 25), el italiano terminó despejando las dudas al llevarse con autoridad los dos últimos sets y completar la remontada.

Fonseca sigue adelante

El tenista brasileño Joao Fonseca, número 27 del ránking ATP y cuartofinalista en Roland Garros, avanzó este lunes a segunda ronda de Wimbledon tras vencer en tres sets al español Roberto Bautista (N.183) por 7-6 (7/4), 6-4, 6-3.

El carioca de 19 años, que alcanzó en 2025 la tercera ronda, requirió de 2 horas y 28 minutos para sellar su victoria, y se medirá en segunda ronda con el neerlandés Jesper De Jong (N.73) o el australiano Rinky Hijikata (N.82).

FUENTE: AFP

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