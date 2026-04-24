viernes 24  de  abril 2026
SALUD

Escuchar zumbidos o sonido de grillos en los oídos es señal de que hay que ir al médico

La percepción persistente de sonidos sin causa exterior o tinnitus es común en EEUU y puede ser ocasionada por factores que requieren tratamiento, no hay cura

Estos rugidos, chasquidos, soplos, siseos o zumbidos que escuchamos pero que en realidad no existen, afectan por igual a uno o ambos oídos. (CORTESÍA)

Estos rugidos, chasquidos, soplos, siseos o zumbidos que escuchamos pero que en realidad no existen, afectan por igual a uno o ambos oídos. (CORTESÍA)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La percepción de sonidos sin fuente externa que en ocasiones se hace intensa y también intolerable en los oídos es un problema de salud común que presentan cada vez más personas en estos tiempos agitados y, aunque no es una enfermedad, es una señal de que algo está alterando el organismo.

No es un problema menor y debe recibir tratamiento, según la opinión de médicos especialistas.

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Esta percepción es una afección audiológica y neurológica que se manifiesta como zumbido en los oídos en forma de sonido de miles de grillos, silbidos, siseos, murmullos o chasquidos, y en casos excepcionales como ecos de orquesta. Y puede ser temporal o persistente.

No escuchar bien por oír sonidos

El tinnitus, llamado también acufeno, afecta a más de 50 millones de personas en EEUU, lo cual lo convierte en una de las afecciones de salud más comunes en el país.

Se estima que de más de las 740 millones de personas que sufren de tinnitus en el mundo, cerca de 120 millones lo padecen de forma grave, según reportes.

Esta afección afecta principalmente a los adultos mayores y puede ocurrir en uno o en los dos oídos.

¿Cuándo ir al médico?

Hay varios factores que pueden causar esta afección o incluso empeorarla, aunque en muchos casos no se encuentra el origen, pero urge acudir a un médico para que determine las causas. Entre ellas se mencionan:

  • El estrés
  • Pérdida auditiva, lo que ocurre cuando las ondas sonoras hace que se envíen señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonidos
  • Infección de los oídos u obstrucción del conducto auditivo.
  • Lesiones en la cabeza o el cuello que pueden afectar el oído interno, los nervios auditivos o incluso la función del cerebro vinculada a la audición.
  • Medicamentos, como antiinflamatorios no esteroideos y algunos antibióticos, fármacos contra el cáncer, diuréticos, medicamentos contra la malaria y antidepresivos que en dosis altas pueden generar y empeorar el tinnitus, según el reporte.

Muchas personas que padecen el tinnitus mejoran con el tratamiento de la causa subyacente o también con otros de tipo temporal que reducen o tapan el ruido, como usar audífonos y que hacen que el sonido persistente se perciba menos.

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Imagen referencial.

Imagen referencial.

FUENTE: Con información de mayoclinic.org, American Tinnitus Asociation

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