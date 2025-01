Esteticista cubana promueve el tratamiento favorito de Kim Kardashian

El tratamiento es versátil y puede aplicarse en áreas como el cuello, abdomen, papada, manos e incluso el contorno de ojos. Sin embargo, Fundora recalca que la clave del éxito está en un diagnóstico adecuado para personalizar la profundidad del procedimiento según las necesidades del paciente.

Según Yanelys Fundora, además de su capacidad para tensar la piel, Morpheus 8 puede reducir la flacidez, estimular la regeneración de colágeno y destruir grasa de manera permanente en zonas específicas. “Con la edad, la grasa tiende a acumularse en áreas no deseadas, como la papada y las bolsas de los ojos. Y en este sentido Morpheus no solo tensa, sino que también elimina estos excesos de forma definitiva, siempre y cuando el paciente mantenga una dieta saludable”, advirtió.

La experta enfatiza que el envejecimiento no se detiene, por lo que recomienda sesiones periódicas para mantener los resultados. “Prevenir los signos de envejecimiento o revertirlos sin necesidad de cirugías es el verdadero valor de esta tecnología”, agregó.

Morpheus 8 destaca no solo por sus resultados, sino también por su sencillez en los cuidados posteriores. Los pacientes deben evitar maquillarse durante los primeros tres días, protegerse del sol aplicando protector solar cada dos horas, y abstenerse de saunas, piscinas y ejercicio intenso hasta después del primer día.

Este avance, que combina efectividad, comodidad y seguridad, está revolucionando la estética en Miami y más allá. Con tratamientos como este, la promesa de una piel más firme, joven y libre de cicatrices está al alcance de quienes buscan resultados visibles sin recurrir al bisturí.

