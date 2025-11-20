jueves 20  de  noviembre 2025
Estudio afirma que una píldora para adelgazar logra reducir 10% del peso en 18 meses

Más de 1.500 adultos con obesidad y diabetes tipo 2 tomaron la píldora diariamente junto con recomendaciones para seguir una dieta saludable y hacer ejercicio

Más de 1.500 adultos con obesidad y diabetes tipo 2 tomaron la píldora diariamente junto con recomendaciones para seguir una dieta saludable y hacer ejercicio.

Más de 1.500 adultos con obesidad y diabetes tipo 2 tomaron la píldora diariamente junto con recomendaciones para seguir una dieta saludable y hacer ejercicio.

Una píldora diaria, más barata y fácil de tomar que los medicamentos actuales para bajar de peso, ayuda a perder alrededor de una décima parte del peso corporal en casi 18 meses, según un estudio publicado el jueves.

Una nueva generación de fármacos supresores del apetito llamados agonistas de GLP-1 —que incluye los medicamentos Ozempic y Mounjaro— se hicieron populares en los últimos años. Pero estos tratamientos requieren inyecciones regulares, refrigeración y pueden ser prohibitivamente caros.

Las empresas farmacéuticas han estado compitiendo para ser las primeras en lanzar al mercado una píldora más simple que aproveche los efectos de pérdida de peso del GLP-1.

El estudio, publicado el jueves en la revista médica The Lancet, probó en fármaco orforglipron desarrollado por la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, que también fabrica Mounjaro.

Más de 1.500 adultos con obesidad y diabetes tipo 2 tomaron la píldora diariamente junto con recomendaciones para seguir una dieta saludable y hacer ejercicio.

Los participantes que tomaron la dosis más alta, de 36 miligramos, perdieron alrededor del 10% de su peso corporal en 72 semanas, en comparación con 2% del grupo que recibió un placebo, según el estudio.

Otra investigación publicada a principios de este año ya había encontrado que las personas con obesidad, pero sin diabetes, habían perdido 12% de su peso corporal mientras tomaban la píldora.

No obstante, estas cifras están muy por debajo del 22% de pérdida de peso que lograron las personas que recibieron la inyección semanal de Mounjaro durante el mismo período.

Los efectos secundarios observados en el último ensayo reflejan los ya detectados en los fármacos inyectables de GLP-1, incluyendo náuseas, vómitos, estreñimiento y diarrea, especialmente con dosis más altas.

Si la FDA de EEUU aprueba el orforglipron, "debería estar disponible en 2026 a un costo significativamente menor en comparación con los inyectables actuales", detalló en un comunicado la autora principal del estudio, Deborah Horn, de UTHealth Houston.

Los GLP-1 inyectables pueden costar más de 1.000 dólares al mes en EEUU. Algunos expertos pidieron a las farmacéuticas que fabriquen versiones genéricas baratas —que, según investigaciones, pueden producirse por 4 dólares al mes— para países pobres, donde podrían salvar más vidas.

Más de 3,7 millones de personas murieron en el mundo en 2021 por enfermedades relacionadas con la obesidad o el sobrepeso —más que por malaria, tuberculosis y VIH combinados— según la OMS.

FUENTE: Con información de AFP

