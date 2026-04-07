martes 7  de  abril 2026
CIENCIA

Estudio: no recordar los sueños sería uno de los primeros cambios asociados al alzhéimer

Las personas que no recuerdan los sueños presentan con mayor frecuencia biomarcadores asociados al alzhéimer

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

No recordar los sueños puede ser uno de los primeros cambios cerebrales asociados a la enfermedad de Alzheimer, según un estudio liderado por el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN), que utilizó datos de 1.049 personas mayores "cognitivamente sanas" procedentes del 'Proyecto Vallecas'.

El estudio, que cuenta con la participación de la Fundación Reina Sofía, demuestra que las personas que no recuerdan los sueños presentan con mayor frecuencia biomarcadores asociados al alzhéimer, como niveles elevados en sangre de proteína tau y la presencia del gen APOE e4, principal factor genético de riesgo en el desarrollo de la patología. Esta relación se mantiene independiente al rendimiento en pruebas de memoria, lo que refuerza su posible "valor como señal temprana".

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Además, estos resultados muestran que las personas que no recordaban sus sueños al inicio del estudio presentaron un deterioro cognitivo "más rápido y una mayor probabilidad de desarrollar demencia" durante el seguimiento.

El 'Proyecto Vallecas' realizó el seguimiento de una cohorte de personas mayores sin deterioro cognitivo durante más de una década, mediante tests cognitivos, análisis de sangre y resonancias magnéticas. Todo ello con el objetivo de identificar "señales tempranas" de la enfermedad.

ALTERACIONES EN LA RED NEURONAL

Los investigadores apuntan a que esta relación podría explicarse por alteraciones en la red neuronal por defecto, un sistema cerebral implicado en la generación del contenido de los sueños y que se ve afectado en las fases iniciales del alzhéimer.

En este sentido, la dificultad para recordar los sueños no se explicaría por problemas de memoria, sino por la afectación de su contenido, lo que sería un fenómeno "aún más precoz".

El director científico de CIEN y autor senior del estudio, Pascual Sánchez-Juan, señaló que, pese a que no se trate de un criterio diagnóstico, es "una pista relevante" para avanzar en la detección precoz, que además es una de las áreas de trabajo "clave en la actualidad".

FUENTE: EUROPA PRESS

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