Las cinco escapadas de naturaleza cerca de grandes ciudades para desconectar en 72 horas

MIAMI.- En un mundo donde todo se mide en notificaciones, cada vez más viajeros buscan escapadas cortas que se sientan como vacaciones largas. La buena noticia es que no siempre hace falta cruzar medio planeta para respirar aire puro y cambiar de paisaje de verdad.

Pensadas para un fin de semana largo o un puente, estas escapadas permiten combinar vuelos relativamente sencillos con naturaleza intensa. Si vives en una gran ciudad de América o Europa, es muy probable que al menos una de estas cinco te quede al alcance en 72 horas.

1. Big Bear Lake (Los Ángeles / EEUU)

Los Ángeles es sinónimo de autopistas y palmeras, pero a unas dos horas y media de manejo aparece un paisaje completamente distinto: el bosque y la altura de Big Bear Lake. Este lago de montaña es el típico lugar donde los angelinos van a recordar que existe el invierno, con cabañas de madera, chimeneas y senderos entre pinos altos.

En verano, el foco se desplaza al agua y a las actividades al aire libre, desde kayak hasta rutas en bicicleta por los alrededores. En 72 horas se puede pasar de ver el Pacífico a tomar café mirando un bosque, algo que cambia por completo la energía del viaje sin exigir vuelos largos ni grandes cambios horarios.

2. Valle de Bravo (Ciudad de México/México)

A tres horas por carretera desde la Ciudad de México, Valle de Bravo es el antídoto perfecto contra el caos de la capital. El lago, rodeado de montañas cubiertas de bosque, invita a navegar al atardecer, practicar paddle o simplemente sentarse en un muelle con café en mano.

En los alrededores, los senderos hacia miradores como La Peña regalan vistas del pueblo y el lago, mientras que, en temporada, el santuario de la mariposa monarca está a una excursión de distancia. Es una escapada ideal para quien quiere combinar naturaleza con buenos restaurantes, hoteles boutique y un ritmo más lento, sin renunciar a cierta comodidad urbana.

3. Cajón del Maipo (Santiago de Chile/Chile)

Desde Santiago, basta conducir poco más de una hora para sentir que la ciudad quedó en otro planeta: el Cajón del Maipo es cordillera pura, con ríos de deshielo, paredes de roca y cielo despejado de contaminación visual y luminosa. Aquí, un fin de semana largo se llena fácil con caminatas a miradores, baños en termas naturales y visitas a embalses de aguas turquesa rodeados de picos nevados.

La oferta de cabañas, domos y lodges de montaña permite elegir entre algo rústico y algo más cómodo, siempre con la sensación de estar lejos de la oficina. Es una opción perfecta para quien quiere probar la vida de montaña sin comprometer más de tres días de

4. Pirineo catalán (Barcelona /España)

El contraste entre el mar de Barcelona y las cumbres del Pirineo catalán es uno de los grandes lujos de vivir o hacer base en esta ciudad. En menos de tres horas de viaje se llega a valles como la Cerdanya o el valle de Boí, donde las protagonistas son las rutas de senderismo, las iglesias románicas y los pueblos de piedra con chimeneas encendidas.

En invierno, las estaciones de esquí permiten una escapada rápida a la nieve; en verano y otoño, los lagos de montaña y los bosques ofrecen temperaturas agradables y silencio real. Es una escapada pensada para quien quiere cambiar tapas por refugios de montaña, aunque sea solo por un fin de semana.

5. Blue Mountains (Sidney/Australia)

A solo dos horas en tren o coche desde Sídney, las Blue Mountains parecen pensadas para el viajero que no quiere complicarse la logística. Los miradores sobre valles cubiertos de eucaliptos, las formaciones rocosas como las Three Sisters y las cascadas accesibles por senderos señalizados convierten cualquier fin de semana en una dosis intensa de paisaje australiano.

Muchos viajeros combinan una noche en Sídney con dos noches en alguna de las pequeñas localidades de la zona, alternando cafés de pueblo con caminatas por cañones y bosques de niebla. En tres días es posible ver amaneceres, hacer rutas sencillas y volver a la gran ciudad con la sensación de haber hecho un viaje mucho más largo.

FUENTE: Con información de Purosviajes.com