Francy Hernández Camacho: "Mi misión es crear arte en cada mirada"

“Recuerdo que cuando trabajaba en limpieza y como cajera de un car wash le pedía a Dios que me ayudara a encontrar un oficio que me gustara y que me diera independencia, y así fue. Me llamaba la atención el mundo de la belleza, y decidí apostarlo todo por certificarme y aprender el oficio de la extensión de pestañas, en un momento en el que el diseño de cejas era el tratamiento trending [en tendencia] en Miami”, dijo Francy Hernández Camacho a DIARIO LAS AMÉRICAS.