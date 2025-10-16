jueves 16  de  octubre 2025
Guía práctica: 10 preguntas para su visita médica anual

Con estas preguntas en mano, su visita médica anual se convierte en más que una rutina, se convierte en una conversación productiva sobre su salud y su futuro

No deje que el año termine sin programar su visita médica anual cubierta por Medicare. Es el mejor regalo que puede darse a sí mismo: prevención, tranquilidad y un envejecimiento saludable

No deje que el año termine sin programar su visita médica anual cubierta por Medicare. Es el mejor regalo que puede darse a sí mismo: prevención, tranquilidad y un envejecimiento saludable

Conviva

Por Conviva Senior Primary Care

A medida que se acercan las festividades de fin de año, muchos adultos mayores están ocupados en reuniones familiares. Pero antes de que comience el nuevo año, hay un paso más importante que añadir a la lista: programar su visita médica anual.

Esta cita anual, que es totalmente cubierta por Medicare y es una de las herramientas más valiosas para prevenir problemas de salud, usualmente se pasa por alto, lo que significa perder beneficios y oportunidades de prevención. En Conviva Senior Primary Care, vemos de primera mano cómo la atención preventiva puede cambiar el rumbo de la salud y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

A diferencia de una consulta médica típica, la visita anual no se trata de tratar una enfermedad o manejar una condición específica. Por el contrario, es una revisión integral de su salud, de sus factores de riesgo y de sus metas personales para envejecer saludablemente. Es su oportunidad de acercarse a su equipo médico, hacer preguntas y crear un plan que le ayude a vivir su vida de la manera más plena y saludable posible.

Para aprovechar al máximo su visita médica anual, la preparación es clave. Llevar una lista de preguntas asegura que haya claridad, confianza y un plan que apoye el envejecimiento saludable. Aquí le compartimos 10 preguntas a considerar:

  • ¿Cómo ha cambiado mi salud en general este año?

    Tome nota de cambios en el peso, la presión arterial, la movilidad o resultados de exámenes. Esto le da a usted y a su médico una referencia para el año que comienza.

  • ¿Estoy al día con todas las pruebas y vacunas recomendadas?

    Exámenes para cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas, junto con vacunas contra la gripe, la culebrilla y la neumonía, son claves para la prevención.

  • ¿Mis medicamentos siguen siendo los adecuados para mí?

    La necesidad de medicamentos puede cambiar con el tiempo. Su médico puede revisar efectos secundarios, interacciones y posibles alternativas.

  • ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi equilibrio y prevenir caídas?

    Medidas simples como ejercicios, terapia o ajustes en el hogar pueden reducir el riesgo de caídas, una de las principales causas de hospitalización en adultos mayores.

  • ¿Qué pasos puedo dar para estimular la salud de mi cerebro?

    Pruebas cognitivas, herramientas de memoria y elecciones de estilo de vida pueden ayudarle a mantenerse alerta e independiente por más tiempo.

  • ¿Qué cambios en mi estilo de vida tendrían el mayor impacto ahora mismo?

    Ya sea en la alimentación, el movimiento, el sueño o el manejo del estrés, incluso cambios pequeños pueden tener un gran impacto.

  • ¿Cómo puedo manejar mejor mis condiciones crónicas?

    Para afecciones como diabetes, presión arterial alta, EPOC o artritis, planes de cuidado personalizados pueden reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

  • ¿Qué servicios preventivos están disponibles sin costo adicional?

    Medicare cubre muchos servicios, desde densitometrías óseas hasta asesoría nutricional, pero muchos adultos mayores no saben lo que está incluido. Siempre es bueno preguntar a su médico o revisar su plan.

  • ¿Qué recursos existen para el bienestar emocional?

    La salud mental es vital para un envejecimiento saludable. Pregunte sobre consejería, grupos de apoyo o programas comunitarios. Muchos centros Conviva también ofrecen centros de bienestar con clases de ejercicio suave, sesiones educativas y oportunidades para conectar con otros adultos mayores.

  • ¿Qué debo vigilar entre esta visita y la próxima?

    Saber qué síntomas o cambios deben ser motivo para una llamada a su médico puede evitar que pequeños problemas se conviertan en grandes preocupaciones.

Con estas preguntas en mano, su visita médica anual se convierte en más que una rutina, se convierte en una conversación productiva sobre su salud y su futuro.

En Conviva Senior Primary Care creemos que envejecer debe significar vivir plenamente. Nuestros médicos y equipos de cuidado dedican tiempo para conocerle personalmente y diseñar planes de cuidado que reflejen sus metas. La visita anual medica es donde comienza nuestra relacion. Conviva cuenta con centros convenientemente ubicados en los condados de Miami-Dade y Broward en Florida y en San Antonio, Texas, para atender las necesidades de nuestros adultos mayores a nivel local.

No deje que el año termine sin programar su visita médica anual cubierta por Medicare. Es el mejor regalo que puede darse a sí mismo: prevención, tranquilidad y un envejecimiento saludable.

Para obtener más información sobre Conviva en Miami, visite DiscoverConviva.com o llame al 786-589-4020; y en Broward, puede visitar ExploreConviva.com o llamar al 954-932-8982.

SOBRE CONVIVA

Conviva forma parte de CenterWell, una empresa líder en servicios de atención médica especializada en crear experiencias integradas enfocadas en el bienestar de los pacientes. El resultado es una atención médica de alta calidad que es accesible y, sobre todo, personalizada. Como el mayor proveedor de atención primaria para personas mayores, Conviva es uno de los principales servicios que ofrece atención médica a domicilio, farmacia especializada, de hospicio y minorista. CenterWell se enfoca en la salud integral y en abordar el bienestar físico, emocional y social de nuestros pacientes. CenterWell y Conviva son parte de Humana Inc. (NYSE: HUM). Obtén más información sobre lo que ofrecemos en CenterWell.com

