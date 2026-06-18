jueves 18  de  junio 2026
CIENCIA

Inglaterra: Las muertes por cáncer de cuello uterino caen a cero entre jóvenes vacunadas

La detección precoz sigue siendo indispensable para todas las mujeres, ya que la vacuna previene alrededor del 90% de las infecciones que causan, entre otros, cáncer

Los médicos aconsejan prevenir el VpH.

Los médicos aconsejan prevenir el VpH.

EuropaPress/ISOCPHOTO - Archivo

LONDRES.- La vacuna que protege contra el VPH (virus del papiloma humano), responsable del cáncer de cuello de útero, redujo a casi cero el riesgo de morir por esta enfermedad antes de los 30 años en Inglaterra, según el primer estudio de este tipo publicado el jueves.

Entre 2020 y 2024, ninguna mujer en Inglaterra de entre 20 y 24 años murió por cáncer de cuello uterino, según el estudio publicado en la revista médica The Lancet.

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Es la primera vez que no se registra ni una sola muerte en este grupo de edad.

Según este estudio de Cancer Research UK y la Universidad Queen Mary de Londres, se evitaron en total 200 muertes desde la introducción de la vacunación contra el VPH, cuyas cepas de alto riesgo causan prácticamente todos los casos de cáncer de cuello uterino.

"Sabemos que la vacuna contra el VPH es extremadamente eficaz para frenar el cáncer de cuello uterino antes de que se desarrolle y, por primera vez, estos resultados demuestran que salva vidas", declaró Michelle Mitchell, directora general de Cancer Research UK.

En ausencia de vacunación, se habrían registrado 23 muertes entre 2020 y 2024 en esta población de entre 20 y 24 años, vacunada en aproximadamente un 90% a los 12-13 años, lo que alimenta la esperanza de lograr la desaparición progresiva de este tipo de cáncer en Inglaterra.

El estudio también muestra que entre 2015 y 2019 se produjo una reducción del 80% en las muertes por este cáncer entre mujeres jóvenes de 20 a 24 años.

La vacuna se introdujo para las niñas en 2008 y para los niños en 2019 en Inglaterra.

De acuerdo con este estudio, las jóvenes vacunadas a los 12 o 13 años presentan un riesgo casi nulo de morir por cáncer de cuello uterino antes de los 30 años.

El VPH es un virus que puede transmitirse durante las relaciones sexuales y que generalmente no provoca síntomas.

La detección precoz sigue siendo indispensable para todas las mujeres, ya que la vacuna previene alrededor del 90% de las infecciones que causan, entre otros, cáncer.

El cáncer de cuello uterino causa unas 685 muertes al año en Inglaterra, según el NHS, el servicio público de salud.

FUENTE: Con información de AFP

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