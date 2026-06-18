jueves 18  de  junio 2026
ALERTA

Calor extremo en el sur de Florida: sensación térmica alcanzará los 110 grados este jueves

Meteorólogos emiten un aviso de calor para Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Collier, Hendry, Glades y Monroe, recomiendan limitar las actividades al aire libre, mantenerse hidratado y permanecer en lugares con aire acondicionado.

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Altas temperaturas afectan el sur de Florida 

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Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de calor para amplias zonas del sur de Florida debido a que la combinación de altas temperaturas y humedad podría elevar la sensación térmica hasta los 110 grados Fahrenheit durante la tarde de este jueves.

La alerta estará vigente desde el mediodía hasta las 7:00 p.m. y abarca los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Collier, Hendry, Glades y Monroe, incluyendo áreas urbanas y rurales de la región.

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Ciudades incluidas en la alerta

Según el NWS, las condiciones más severas se registrarán en ciudades como Miami, Hialeah, Kendall, Homestead, Florida City, Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines, West Palm Beach, Boca Ratón, Naples y Marco Island, entre otras localidades.

Los meteorólogos advirtieron que la exposición prolongada al calor y la humedad puede provocar agotamiento por calor, deshidratación e incluso golpes de calor, especialmente entre personas mayores, niños pequeños, trabajadores al aire libre y quienes padecen enfermedades crónicas.

“Las altas temperaturas y la elevada humedad pueden causar enfermedades relacionadas con el calor”, señaló el organismo en su boletín de alerta.

Consejo a la población

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan beber abundante agua, permanecer en lugares con aire acondicionado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

Asimismo, se aconseja utilizar ropa ligera y holgada, reducir las actividades físicas intensas a las primeras horas de la mañana o al anochecer y prestar atención a familiares, vecinos y personas vulnerables que puedan verse afectadas por el calor extremo.

El Servicio Nacional de Meteorología también instó a actuar de inmediato ante síntomas de agotamiento o golpe de calor, como mareos, confusión, debilidad extrema, náuseas o pérdida de conocimiento, condiciones que pueden convertirse en una emergencia médica.

La advertencia llega en medio del patrón típico de calor y humedad que caracteriza el inicio del verano en Florida, una combinación que incrementa significativamente el riesgo para la salud cuando la sensación térmica supera los 105 grados Fahrenheit.

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FUENTE: NWS

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