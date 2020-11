La diabetes y la disfunción sexual

Mucho se ha hablado acerca de este tema. Si extraemos el factor psicológico podríamos aventurarnos a resumir las causas que contribuyen o causan la disfunción eréctil como todos los factores que afectan los sistemas vascular, nervioso y endocrino además de ciertos problemas médicos y/o condiciones pre-existentes.

Entre las enfermedades que tienen una relación directa con el padecimiento sexual se encuentra la diabetes.

En el hombre

Las disfunciones sexuales en el sexo masculino tales como una disminución marcada del deseo, la eyaculación y la erección se multiplican en el varón diagnosticado. Según datos publicados por la Fundación Novo Nordisk: “A los 10 a 12 años del inicio de la diabetes se dispara la aparición de disfunción eréctil llegando a un 25%”.

La disfunción eréctil, es decir, la incapacidad de lograr una erección o mantenerla con la suficiente firmeza como para tener una relación sexual, representa un fantasma que cobra vida en los hombres con diabetes, especialmente si tienen diabetes tipo 2.

El Doctor Josep Torremadé responsable de la Unidad de Andrología del Hospital Universitario de Bellvitge y Jefe de Servicio de Andrología en el Centro Médico Teknon, en Barcelona escribió en un ensayo referente al tópico: “Sabemos que los pacientes con diabetes tienen hasta 3 veces más riesgo de sufrir disfunción eréctil grave. También es conocido que los hombres con diabetes van a presentar una disfunción eréctil más severa, de instauración más precoz y en muchas ocasiones, de un manejo terapéutico más complejo”.

Y es que, en la respuesta sexual intervienen diferentes órganos y sistemas que se ven afectados por la presencia de la enfermedad. Un ejemplo es el nivel alto de glucosa en la sangre que por lo general ocasiona cansancio y puede minimizar el deseo sexual o la afectación de la circulación impidiendo que la sangre llegue a los genitales y dificultando así lograr y mantener una erección.

Sin embargo también entra en juego una sencilla regla de tres y es que la disfunción eréctil puede estar asociada con otro padecimiento pero que este padecimiento esté relacionado a su vez con la diabetes: presión arterial alta o enfermedades cardíacas.

Entretanto en ocasiones la dificultad para mantener una erección puede anticiparse al diagnóstico de diabetes.

En la mujer

Es un hecho: casi siempre que se habla o se trata el tema de la diabetes y su implicación en la disfunción sexual, se piensa que es algo exsclusivo de los hombres. Sin embargo, en realidad, afecta en gran medida también la vida sexual de las mujeres.

Estudios recientes sugieren que alrededor de un 18% de las mujeres con diabetes tipo 1 y un 42% de las que presentan diabetes tipo 2 tienen algún tipo de disfunción sexual. En un artículo del Instituto Nacional de la Diabetes de Estados Unidos las alteraciones de la función sexual en las féminas suelen ser: Sequedad vaginal, al reducirse la lubricación, relación sexual dolorosa o incómoda, reducción o ausencia del deseo sexual y un deterioro marcado de la respuesta sexual (no excitarse, insensibilidad genital e incapacidad para alcanzar el orgasmo).

Por otra parte las mujeres con diabetes tienen más probabilidad de presentar candidiasis vaginal porque los organismos del hongo cándida pueden crecer más fácilmente cuando las concentraciones de glucosa en la sangre son más altas. La candidiasis vaginal puede ser incómoda o dolorosa e impedir disfrutar de las actividades, incluso de las relaciones sexuales.

Solución

Los números no mienten: Un por ciento considerable de pacientes con diabetes llega a presentar algún tipo de disfunción sexual en algún momento de su vida no obstante muchos no se atreven a hablar abiertamente del problema y este quizás sea uno de los principales obstáculos para su evaluación y tratamiento.

Por ello se recomienda que a la primera señal acuda al medico pues una atención oportuna y adecuada permite a la una persona con diabetes tener una vida sexual satisfactoria.

La Doctora en Psicología de la Salud Susana Bárcena Gaona “es necesario en primer lugar que se tenga un adecuado afrontamiento de la diabetes, esto implica otorgarle una dimensión real que permita generar la sensación de control. Para esto es importante, conocer la enfermedad, cumplir con la ingesta de medicamentos, tener una dieta saludable y combinar con ejercicio”.

De igual manera agrega que “es fundamental que la persona con diabetes esté informada de las consecuencias que la diabetes puede ocasionar en su vida sexual, esto podría contribuir a mejorar el cumplimiento de las medidas base necesarias para evitar la disfunción sexual”.

Pero sobre todo, no tomar decisiones a la ligera y consultar siempre con un profesional de la salud.