jueves 10  de  septiembre 2026
ESTUDIO

La migraña puede producir algún grado de discapacidad asociado a la patología

La migraña "continúa teniendo un enorme impacto en la vida de quienes la sufren", por lo que cuatro de cada 10 pacientes presenta síntomas de depresión

Mujer con migraña.&nbsp;

Mujer con migraña. 

 Europa Press
El Día de Acción Internacional contra la Migraña es el 12 de septiembre

El Día de Acción Internacional contra la Migraña es el 12 de septiembre

Pixabay
Por Julián Varela

El coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el doctor Roberto Belvís, aseguró que casi la mitad de los pacientes de migraña, "un 48,9 por ciento, presenta algún grado de discapacidad asociado a su enfermedad" y que "uno de cada cinco sufre una discapacidad grave", según un estudio propio.

El trabajo, presentado en coincidencia con la celebración, el 12 de septiembre, del Día Internacional de Acción contra la patología, calculó que más de seis millones las personas que padecen en España la enfermedad neurológica caracterizada por provocar episodios recurrentes de dolor de cabeza intensos y discapacitantes que condicionan la vida de más de 1.200 millones de ciudadanos en el mundo.

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La migraña "continúa teniendo un enorme impacto en la vida de quienes la sufren", ha explicado Belvís, quien ha añadido que "se asocia a un peor estado de salud mental", y es que "casi cuatro de cada 10 pacientes presentan síntomas depresivos de moderados a graves, y su calidad de vida, medida con escalas validadas, se sitúa muy por debajo de la de la población general".

EEUU en alerta

Según los Institutos Nacionales de Salud de EEUU, el 12 % de las personas en los Estados Unidos (alrededor de 37 millones de personas) padecen migrañas. Este dolor de cabeza incapacitante que afecta a niños y adultos. Además, las mujeres son tres veces más propensas a desarrollar migrañas que los hombres (alrededor del 18 % de las mujeres tienen migrañas).

Aproximadamente un tercio de las personas con migrañas experimenta aura y molestias visuales – como puntos, luces intermitentes o un punto ciego– que indican el comienzo de un dolor de cabeza.

Según la FDA, las personas que padecen migraña son propensas a desarrollar dolor de cabeza por consumo excesivo de medicamentos (MOH, por sus siglas en inglés). El MOH es un dolor de cabeza diario similar a la migraña o un aumento marcado en la frecuencia de ataques de migraña.

Estudios demostraron que el consumo excesivo de analgésicos durante 10 días o más al mes puede generar dolor de cabeza.

Tratamientos para mejorar la calidad de vida

El especialista español insite en que actualmente se dispone "de tratamientos capaces de cambiar radicalmente la vida de los pacientes con migraña". Por ello, lamenta el "infradiagnóstico que sigue arrastrando esta enfermedad", así como "las barreras administrativas que limitan el acceso a los tratamientos más innovadores, incluso cuando la evidencia científica respalda claramente su uso".

A raíz de ello, ha recordado que "aunque en España están disponibles seis fármacos anti-CGRP desde 2019, su prescripción está sujeta a criterios de financiación mucho más estrictos que los establecidos por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés)". Mientras el organismo regulatorio comunitario autoriza su uso desde los cuatro días de migraña al mes, "el Sistema Nacional de Salud (SNS) exige que el paciente sufra al menos ocho días de migraña mensuales y haya fracasado previamente con tres tratamientos preventivos distintos", ha asegurado.

Debido a lo anterior, la SEN, junto con la Asociación Española de Migraña y Cefaleas (AEMICE) y la Fundación Española de Cefaleas (FECEF), remitió hace unos meses una carta al Ministerio de Sanidad solicitando la eliminación de estas restricciones, petición que no ha sido atendida, de momento.

No obstante, "de poco sirven los tratamientos si el paciente no cuenta con un diagnóstico correcto", ha aseverado Belvís, quien ha afirmado que "más de un 40 por ciento de las personas que padecen migraña en España están aún sin diagnosticar, y a esto se suma que cerca de un 25 por ciento de los pacientes con migraña no ha consultado nunca su dolencia con un médico".

"Es decir, hay más de dos millones de personas en España sin diagnosticar y, además, algunos estudios apuntan a que el retraso en el diagnóstico de la migraña es, en España, superior a los seis años", ha continuado, al tiempo que ha apuntado que es necesario "un abordaje individualizado de la migraña", así como "un diagnóstico precoz y preciso".

Por último, y tras exponer que "alrededor del 50 por ciento de las personas con migraña se automedica con analgésicos sin receta ni supervisión médica", y que "un 12,7 por ciento utiliza opioides", ha señalado que "ante un dolor de cabeza frecuente o incapacitante que condiciona la vida diaria, es fundamental acudir al neurólogo y no recurrir a la automedicación ni resignarse pensando que no hay nada que hacer".

FUENTE: Con información de Europa Press

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