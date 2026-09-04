Shane Strum queda al frente de los dos grandes sistemas hospitalarios de Broward

MIAMI.- Los dos distritos hospitalarios públicos de Broward quedarán bajo la conducción permanente de Shane Strum, un modelo compartido que abarca diez hospitales y aproximadamente 28.000 trabajadores.

La Junta de Comisionados del Distrito Hospitalario del Sur confirmó su nombramiento como presidente y director ejecutivo de Memorial Healthcare System. Strum ejercía esa responsabilidad de manera interina desde septiembre de 2024.

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La decisión no modifica el puesto que ocupa desde 2021 en Broward Health. Los órganos rectores de ambas redes aprobaron por unanimidad la continuidad del esquema durante reuniones independientes celebradas el 2 de septiembre.

Strum se convierte de esa manera en la primera persona encargada simultáneamente de las dos instituciones financiadas por los contribuyentes del condado. Bajo su dirección funcionan seis centros de Memorial y cuatro pertenecientes a la otra organización, además de dos unidades de traumatología para adultos de nivel uno y otra pediátrica.

Las entidades conservarán administraciones, juntas, presupuestos y operaciones separados. También deberán cumplir las normas de competencia aplicables, pese a la coordinación de determinados servicios.

Durante el periodo provisional, Memorial inauguró salas de emergencia independientes en Miramar y Pembroke Pines, comenzó otra en Hollywood y emprendió la construcción de una torre de hospitalización valorada en $670 millones en el Memorial Regional Hospital.

Esa etapa incluyó además la iniciativa Better Together, creada para ampliar la atención primaria y materna. La colaboración se ha extendido a oncología, neurociencias y formación médica.

Memorial reúne a más de 17.000 empleados y médicos. Su nuevo titular permanente, oriundo del condado y con casi tres décadas de experiencia en salud, administración pública, educación superior y gestión hospitalaria, anticipó que continuará trabajando para mejorar el acceso y fortalecer las capacidades clínicas.