viernes 4  de  septiembre 2026
SALUD PÚBLICA

Shane Strum queda al frente de los dos grandes sistemas hospitalarios de Broward

El ejecutivo dirigirá permanentemente Memorial Healthcare System mientras conserva la presidencia de Broward Health

Shane Strum, presidente y director ejecutivo de Memorial Healthcare System.

Shane Strum, presidente y director ejecutivo de Memorial Healthcare System.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Los dos distritos hospitalarios públicos de Broward quedarán bajo la conducción permanente de Shane Strum, un modelo compartido que abarca diez hospitales y aproximadamente 28.000 trabajadores.

La Junta de Comisionados del Distrito Hospitalario del Sur confirmó su nombramiento como presidente y director ejecutivo de Memorial Healthcare System. Strum ejercía esa responsabilidad de manera interina desde septiembre de 2024.

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La decisión no modifica el puesto que ocupa desde 2021 en Broward Health. Los órganos rectores de ambas redes aprobaron por unanimidad la continuidad del esquema durante reuniones independientes celebradas el 2 de septiembre.

Strum se convierte de esa manera en la primera persona encargada simultáneamente de las dos instituciones financiadas por los contribuyentes del condado. Bajo su dirección funcionan seis centros de Memorial y cuatro pertenecientes a la otra organización, además de dos unidades de traumatología para adultos de nivel uno y otra pediátrica.

Las entidades conservarán administraciones, juntas, presupuestos y operaciones separados. También deberán cumplir las normas de competencia aplicables, pese a la coordinación de determinados servicios.

Durante el periodo provisional, Memorial inauguró salas de emergencia independientes en Miramar y Pembroke Pines, comenzó otra en Hollywood y emprendió la construcción de una torre de hospitalización valorada en $670 millones en el Memorial Regional Hospital.

Esa etapa incluyó además la iniciativa Better Together, creada para ampliar la atención primaria y materna. La colaboración se ha extendido a oncología, neurociencias y formación médica.

Memorial reúne a más de 17.000 empleados y médicos. Su nuevo titular permanente, oriundo del condado y con casi tres décadas de experiencia en salud, administración pública, educación superior y gestión hospitalaria, anticipó que continuará trabajando para mejorar el acceso y fortalecer las capacidades clínicas.

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