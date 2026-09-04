Salud sexual para todos: expertos piden fortalecer educación, pruebas y prevención

Mientras las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen aumentando en todo el mundo, AIDS Healthcare Foundation ( AHF ) celebra el Día Mundial de la Salud Sexual haciendo un llamado a los gobiernos y a los sistemas de salud para que amplíen el acceso a los servicios de prevención, pruebas y tratamiento del VIH y otras ITS.

A pesar de que existen herramientas probadas para prevenir, diagnosticar y tratar el VIH y otras ITS, las brechas en el acceso siguen poniendo en riesgo a millones de personas en todo el mundo. Con una cifra estimada de 1,2 millones de infecciones nuevas por VIH cada año a nivel mundial, más de 1 millón de ITS contraídas cada día en todo el mundo y una cifra estimada de 374 millones de casos nuevos de sífilis, clamidia, gonorrea y tricomoniasis cada año, es hora de actuar. La disminución de los fondos para la salud a nivel mundial y el acceso reducido a los condones y a los exámenes de detección de rutina amenazan con aumentar aún más las tasas de ITS.

Sólo la sífilis representa aproximadamente 8 millones de esos casos nuevos al año y, a menudo, no causa síntomas visibles, lo que permite que la infección se propague sin ser detectada. Si no se trata, puede causar daños graves al cerebro, al corazón y a otros órganos, o transmitirse de una persona embarazada a su bebé, lo que provoca consecuencias devastadoras.

"La salud sexual merece la misma inversión y urgencia que cualquier otro aspecto de la atención médica de una persona", afirmó Terri Ford, directora de Promoción Global, Políticas y Marketing de AHF. "Gracias a nuestras décadas de experiencia, sabemos qué es lo que funciona: las pruebas, el tratamiento y los condones. A través de nuestra campaña La sífilis es grave: es curable. Hazte la prueba , nuestra campaña de promoción del uso de condones ¡Solo úsalo! y nuestro modelo escalable de Centros de Bienestar de AHF, que brinda atención sin costo ni estigma, lo estamos demostrando todos los días en los 50 países donde trabajamos. El aumento ininterrumpido de las ITS no se debe a una falla de la ciencia, sino al fracaso del financiamiento y de la voluntad política, y se está cobrando la salud y las vidas de las personas".

AHF insta a los gobiernos y a los sistemas de salud de todo el mundo a ampliar los exámenes de detección de rutina para el VIH, la sífilis y otras ITS, en especial para las mujeres embarazadas y las personas dentro de los grupos de riesgo; a aumentar el financiamiento para condones gratuitos o de bajo costo; y a integrar los servicios de ITS y VIH para que las pruebas, el tratamiento y la prevención estén disponibles en una sola visita, sin juicios ni estigma.

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El Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra el 4 de septiembre, nos recuerda que la salud sexual es inseparable de la salud y el bienestar general. A través de su red global de más de 100 Centros de Bienestar de AHF y campañas como "La sífilis es grave", AHF sigue trabajando para asegurarse de que las pruebas, el tratamiento y la prevención lleguen a todas las personas, en todas partes.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), la organización sanitaria dedicada al VIH/sida más grande del mundo, ofrece atención médica de vanguardia y apoyo a 3 millones de personas en 50 países, entre ellos, Estados Unidos, África, América Latina y el Caribe, la región de Asia-Pacífico y Europa del Este. En enero de 2025, AHF recibió el Premio MLK, Jr. a la Justicia Social, el máximo reconocimiento que otorga el King Center a una organización que destaca por su labor en el ámbito de la justicia social. Para obtener más información sobre AHF, visítenos en línea en AIDShealth.org , encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram , Twitter y TikTok .

FUENTE: Con información de AFP