No todo lo que pasa por tu cabeza merece quedarse

Tu mente habla mucho más de lo que parece. Comenta lo que haces, anticipa lo que puede salir mal, compara, recuerda conversaciones, imagina escenarios futuros y, a veces, lanza frases con una seguridad que no siempre le corresponde: “no vas a poder”, “esto va a salir mal”, “seguro que has quedado fatal”. Lo interesante no es solo que estos pensamientos aparezcan, sino que muchas veces los vivimos como si fueran verdades, no como interpretaciones. Al venir desde dentro, con esa familiaridad tan íntima, cuesta ponerlos en duda. Sin embargo, pensar algo no lo convierte en cierto.
La psicología cognitiva lleva décadas estudiando cómo no reaccionamos solo a lo que ocurre, sino a la lectura que hacemos de lo que ocurre. Entre el hecho y la emoción hay una interpretación, una especie de filtro interno que puede cambiar por completo la experiencia. Basta pensar en una situación cotidiana: envías un mensaje y no recibes respuesta. El dato objetivo es simple, no ha contestado. Pero la mente puede construir historias muy distintas a partir de ese mismo dato. Puede pensar “estará ocupado” o puede concluir “pasa de mí”. La situación es la misma, pero la emoción que se activa no tiene nada que ver.
Ahí entra la reestructuración cognitiva, una herramienta psicológica que no consiste en pensar en positivo ni en convencerse de que todo irá bien. Su objetivo es mucho más realista: ayudarnos a pensar con más precisión. Se trata de revisar la historia que nos estamos contando para comprobar si se ajusta a lo que realmente sabemos o si estamos rellenando huecos, anticipando desenlaces o convirtiendo posibilidades en certezas. La mente no siempre miente, pero sí suele tener prisa. Está preparada para detectar amenazas, anticiparse y protegernos, y por eso a veces se inclina hacia interpretaciones negativas o exageradas. Un error puntual puede convertirse en “soy un desastre”, una crítica concreta en “no valgo”, un silencio en “me están rechazando”.
Estos atajos mentales son humanos y frecuentes, pero cuando los creemos sin revisarlos pueden acabar condicionando nuestra forma de vivir, decidir y relacionarnos. Reestructurar un pensamiento implica detenerse un momento y mirarlo con algo más de distancia. No para invalidar lo que sentimos, sino para comprender mejor de dónde viene esa emoción. Preguntas como “¿qué pruebas tengo de que esto es así?”, “¿hay otra explicación posible?”, “¿estoy confundiendo una posibilidad con una certeza?” o “¿le hablaría así a alguien a quien quiero?” pueden parecer sencillas, pero abren un espacio importante. No eliminan automáticamente el malestar, pero sí permiten que la mente deje de funcionar en piloto automático.
La diferencia puede parecer pequeña, aunque emocionalmente no lo es. No es lo mismo decir “esto va a salir fatal” que pensar “estoy anticipando que salga mal, pero todavía no tengo datos suficientes para saberlo”. No es lo mismo decir “no sirvo para esto” que “esto me está costando”. En el primer caso, la mente dicta sentencia; en el segundo, deja una puerta abierta. Y cuando hay una puerta abierta, aparece margen para responder de otra manera. Por eso la reestructuración cognitiva no busca controlar todo lo que pasa por la cabeza, porque eso sería imposible y agotador.
La mente seguirá generando pensamientos, imágenes, recuerdos e interpretaciones. La clave está en no darles a todos el mismo peso. Algunos pensamientos informan, otros exageran; algunos ayudan, otros solo hacen ruido. Aprender a distinguirlos no nos vuelve fríos ni excesivamente racionales, sino más flexibles. En el día a día, esta herramienta puede aplicarse en momentos muy comunes: cuando nos comparamos, cuando anticipamos un fracaso, cuando interpretamos un gesto ajeno, cuando nos hablamos con dureza o cuando una preocupación empieza a ocupar demasiado espacio. En todas esas situaciones, la pregunta no es solo qué ha pasado, sino qué significado le estamos dando.
Violeta García – Psicóloga
