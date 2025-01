Las terapias digitales tienen el potencial para "transformar" el sistema sanitario a largo plazo

"(A corto plazo) estamos sobreestimando, ya os lo digo, el año que viene se va a parecer más a este año de lo que pensamos. Pero tendemos a infraestimar muchísimo el efecto a largo plazo. Dentro de 10 años, el sistema sanitario que conocemos no va a ser como lo conocemos, va a transformarse, y se va a transformar en maneras que yo ahora mismo no soy capaz de estimar. Probablemente las estoy infraestimando", ha señalado Velasco durante una jornada de innovación 'Sanidad en la economía del dato', organizada por la Fundación IDIS.

Sin embargo, ha querido establecer ciertos límites de la digitalización de la salud, y es que ha reconocido que estas herramientas no van a poder curar un cáncer, aunque sí pueden ayudar a obtener un diagnóstico mucho más temprano, dar un mejor seguimiento e incluso prevenirlo.

"Yo prefiero hablar de salud digital que de terapias. Porque la salud va mucho más allá de tratar. La salud tiene que ver con prevenir, tiene que ver con diagnosticar, tiene que ver con tratar, tiene que ver con rehabilitar, y tiene que ver también con readaptar a las personas que han estado enfermas a su medio natural, incluso a aprender a vivir estando enfermos y cómo la salud digital nos puede ayudar a eso. Y más allá de eso, tiene que ver con ayudar a los profesionales sanitarios a que vivamos más sanos. Y eso es muy difícil", ha añadido.

Velasco ha destacado la dificultad de incorporar las terapias digitales al sistema sanitario por la "complejidad que tiene" detrás, pues aunque muchas veces se "mejora" el proceso asistencial tras introducir estas herramientas, otras veces lo puede hacer "más difícil" si no se implementa correctamente y teniendo en cuenta las necesidades de cada centro.

Aplicación de las terapias digitales

Entre las ventajas que ofrecen las terapias digitales, gracias también a la Inteligencia Artificial (IA), se encuentra la desaparición del teclado de las consultas de los médicos, y es que Velasco ha explicado que ya hay médicos haciendo declaraciones diciendo que "no se van del sitio donde trabajan porque no quieren volver a utilizar un teclado".

"Poder mirar al paciente a los ojos, hacer un anamnesis, como nos enseñaron en la Escuela de Medicina, en la universidad, hacer un anamnesis completo, poder mirar al paciente a los ojos, entender el paciente y su entorno y conseguir que la historia clínica trabaje para ti y no tú para la historia clínica, eso es bestial", ha manifestado.

Las terapias digitales también pueden ayudar a llegar más rápido a los pacientes, como es el caso de la enfermera digital de Tucuvi, que permite hacer llamadas telefónicas a los pacientes de forma automática, lo que permite atender con mucha más rapidez.

Otro proyecto a señalar es el Consorcio FAITHFUL, dirigido por la empresa Idoven, que usa la IA para encontrar signos de insuficiencia cardíaca en un electrocardiograma, algo que en ocasiones puede ser "muy difícil", gracias a que la herramienta ha sido entrenada con más de 360.000 electrocardiogramas.

"Igual no es tan precisa como el mejor cardiólogo que podamos tener en España. Pero lo que puede ayudar esa inteligencia IA es a que no te despistes, a que un médico de cualquier otra especialidad pueda tener un signo de alarma y enviarlo a la especialidad correcta. Podemos cambiar la vida de las personas", ha agregado.

Por su parte, la directora Centro de Validación Clínica de Soluciones Digitales y responsable de Impulso digital del Sant Pau Campus Salut Barcelona, Mar Gomis, ha hablado sobre el prototipo de realidad virtual realizado en colaboración con Everis para pacientes con esquizofrenia, y cuyo objetivo es ayudarles de forma virtual a realizar actividades diarias que "les cuestan hacer" como tomarse la medicación, hacer la cama o lavarse los dientes, de forma que puedan adquirir autonomía "pasito a pasito"; y sobre una tecnología desarrollada junto con Almirall para poder realizar un diagnóstico en remoto de enfermedades inflamatorias dérmicas.

"Lo que no podemos es ofrecer tecnologías a los pacientes y a los profesionales que no están testeadas, que no tengan un sello de calidad y unos estándares. Y lo que hacemos al final es coger los estándares europeos y españoles (...) para que puedan ser luego evaluados por una agencia y no le falten variables o medidas métricas necesarias", ha declarado durante su intervención.

Falta de adopción de las terapias digitales en España

A pesar de señalar la falta de un sistema de adopción de las terapias digitales en España, Gomis ha expresado que el lanzamiento de un centro de validación para este tipo de tecnologías tiene que ver con una búsqueda de la colaboración público-privada y así "incentivar" colaboraciones y hacer que "realmente pasaran cosas" que lleven a una apuesta por la transformación digital.

La directora general de EIT Health, Izabel Alfany, ha subrayado que estas tecnologías están "conduciendo al sistema" a una transformación, dirigiéndolo hacia la prevención y hacia el buen manejo de la enfermedad, aunque estos cambios están produciéndose "muy lentamente", algo que achaca a que "son pocas empresas las que han entendido cómo funciona y que están sacando nuevos productos", por lo que no se terminan por extender.

"Yo entiendo y quiero creer que será en exponencial, pero estamos en la fase de ir adoptando, probando y viendo cómo será el futuro para que esto se acelere de una vez", ha sostenido, tras lo que ha recordado que en España existen muchos proyectos pero poca adopción, un área en la que Alemania y Francia son los países más punteros a nivel europeo.

