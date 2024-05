Mantenerse despierto lo ayuda a combatir el insomnio

Sin embargo, hay un método de la psicología que algunos expertos de la ciencia del sueño recomiendan para esos días en los que parece que Morfeo se olvidó de usted, según lo refirió la BBC.

Se trata de la “intención paradójica”, término acuñado por el creador de la escuela psicológica de la logoterapia, el doctor Viktor Frankl de Viena, quien lo desarrolló para ayudar a personas con trastornos de ansiedad extremos. Se trata de jugar a intentar permanecer despierto y perderle el miedo a quedarse despierto.

Tradicionalmente se espera que si sufre de insomnio el psicólogo lo trate mediante algún tipo de relajación y dinámica para evitar preocupaciones en la cama o le recete un ansiolítico. Pero, ¿y si hiciera justo lo contrario? ¿y le pidiera que intentara no dormir? Es allí donde está el actuar de la intención paradójica en la cual se exige a la persona que no trate de evitar el problema o aquello que le causa malestar.

“En esa paradoja, decimos y hacemos exactamente lo que más tememos. En el caso del insomnio lo invitamos a permanecer despierto”, dijo Katharina Lederle, psicóloga especialista en sueño y los ciclos circadianos.

El mismo Frankl la explicaba así: “Al paciente se le motiva para que haga o desee que pase, la misma cosa que tanto teme”.

Quieto en la cama

La idea de la intención paradójica es someter al paciente a aquellas situaciones que le generan angustia, generalmente de manera exagerada o incluso cómica, para que se habitúe y aprenda a manejar la incomodidad que se siente internamente.

El doctor Colin A. Espie, de la Universidad de Oxford, escribió en un artículo de la publicación médica Therapy in sleep medicine (Terapia en la medicina del sueño), que “la intención paradójica es útil para aquellos que tienen una preocupación intensa acerca del sueño, la pérdida del sueño y sus consecuencias”.

“Lo que hacemos con la intención paradójica es totalmente lo opuesto, invitándolos a permanecer despiertos”, explica Lederle.

“Es decir, que debe permanecer en la cama diciendo algo como: ‘bueno, voy a quedarme aquí un poco más de tiempo con los ojos abiertos’”. La idea es perderle el miedo al sueño, señala Lederle, y que deje de ser una idea que produzca ansiedad.

“Podría verlo como ‘¿cuánto puedo durar con los ojos abiertos?’, siempre manteniendo la curiosidad. Y es que la curiosidad es una característica que nos ayuda en muchos aspectos de la vida, particularmente en el sueño”, agregó.

La idea es permanecer en la cama mientras trata de mantenerse despierto, porque, según dice Lederle “estar en la cama, en la oscuridad, es la mejor manera de quedarse dormido”.

En alerta

Agregó la especialista que aunque existen estudios que apoyan el uso de la intención paradójica para conciliar el sueño, el método también puede generar una expectativa, lo cual puede ponerlo en alerta y dañar el propósito.

“Puede ser efectivo al principio, pero si me sigo diciendo a mí misma que me debo mantener con los ojos abiertos un rato porque me funcionó hace tres noches, tendré la expectativa de ‘¿cuándo va a pasar?” y puede generar angustia.

“El sueño es inmensamente importante pero no queremos ponerlo en un pedestal. El mejor sueño viene cuando no se esfuerza en obtenerlo, cuando no le presta atención. Lo valora, pero no le da tanta atención”, puntualizó.

Lederle dice que, para ella, la mejor manera de que sus pacientes obtengan el mejor sueño posible es logrando que este sea consistente y que puedan organizar sus vidas en torno al tiempo de sueño que necesitan para funcionar.

