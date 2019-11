Medicina tradicional china, un universo de posibilidades y sanación

MIAMI.- ¿Quién no ha escuchado la expresión, “no lo cura ni un médico chino”? Y es que la medicina tradicional china es un recurso milenario, que ha demostrado impresionantes resultados tanto en cuidados preventivos como en terapias combinadas con tratamientos convencionales.

Para profundizar más en el tema, DIARIO LAS AMÉRICAS visitó al doctor Marcelo Lam en su consulta de Miami. Eran las 11 de la noche y en la entrada varias personas esperaban ser atendidas. Sus consultas suelen durar hasta el amanecer. El Dr. Lam hace un diagnóstico basado en estudios que trae el paciente, además de exámenes desde el punto de vista de la medicina tradicional china (MTC), que se basa en otros parámetros. Y en este caso, el mismo médico es quien hace el tratamiento.

-¿Qué tipo de tratamientos realiza en su consulta?

Hago práctica general pero mi especialidad dentro de la medicina tradicional china es oncología. El 70% de nuestros pacientes son pacientes de cáncer. Es una medicina que está disponible a nivel profesional en la mayoría de los estados de la unión americana. Aquí en la Florida tenemos la suerte de tener la MTC como medicina convencional, sólo que la columna vertebral de la MTC son las farmacologías de origen herbario. Por eso lo que generalmente se busca son tratamientos con hierbas o plantas o con acupuntura.

-Pero la MTC es más que acupuntura y remedios con hierbas, ¿no?

La MTC también se conoce como acupuntura, pero ésta es una modalidad disponible dentro de la MTC, que es muy compleja; de hecho también tiene ortopedia. Por ejemplo, la ortopedia en la MTC difiere de la ortopedia convencional. No se usa yeso, se hacen los diagnósticos de radiografías, sonografías, rayos X, igual que la medicina convencional moderna. La diferencia es que después de que se reajustan los huesos, se dejan fijos con tablillas, y eso permite que la persona se recupere mucho más rápido que con el yeso. Está es solo una de las ramas de la MTC, llamada Tui na.

-¿Por qué cree que algunas personas suelen tener prejuicios en torno a la MTC?

La MTC tiene una historia de miles de años, y justamente por eso las personas creen que, como es milenaria, todavía usa los mismos tratamientos del pasado. También piensan que el médico de MTC no usa los métodos de la ingeniería médica moderna, como los análisis de sangre, estudios de laboratorio, radiología, y eso no es verdad. La MTC sería muy torpe para no usar los adelantos de la ingeniería moderna. Por eso la MTC moderna difiere de la antigua. Sin embargo, se siguen usando tratamientos de acupuntura, la medicina herbaria.

-¿De qué se trata la práctica integrada que realiza en su consulta?

La MTC, centrada en la oncología, brinda opciones al paciente en cuanto al tratamiento que no tiene la medicina convencional, y se puede usar de forma complementaria a los tratamientos convencionales. De hecho, en China no usamos nunca quimioterapia sin MTC. Le damos apoyo inmunológico al paciente. Puede estar en una clínica pobre o en el mejor hospital de China, siempre el paciente oncológico recibe tratamiento de MTC. Este tratamiento hace una contribución de manera complementaria y de manera alternativa en aquellos pacientes refractarios que ya no responden a la quimioterapia. Sin embargo, cuando se aplica conjuntamente con la MTC, muchas veces la quimio, que no era efectiva, puede ser efectiva. Y por otra parte, hay pacientes que ya no toleran la quimioterapia y sí tienen opciones con MTC. Es una pena que muchos médicos no lo saben y mandan al paciente a la casa a morir. También hay pacientes que rehúsan hacer la radioterapia y la quimioterapia, porque tienen fuertes efectos secundarios y adversos. Nosotros le explicamos al paciente que la MTC, a pesar de que está legalmente disponible acá, la usamos de manera complementaria, que no excluye los tratamientos convencionales. También hay muchos pacientes que no quieren el tratamiento convencional y vienen buscando una alternativa.

-¿Cómo se integra esta medicina milenaria a la oncología?

La MTC en oncología es muy interesante y tiene muchas opciones, muchos antitumorales incluso que se usan hoy día en medicina convencional, en quimioterapia, derivan directamente de la MTC. Puedo mencionar varios, hay uno que se llama irinotecan, o camptosar, eso se saca del extracto de la cáscara de un árbol que se da en la parte norte de China, que en latín se llama Camptotheca acuminata, y en chino Xi shu. De ahí se extrae esa medicina, que es una quimioterapia estándar en EEUU y todos los países de occidente. El etoposide, por ejemplo, también es de otra planta de la MTC pero la gente no sabe, incluso a veces el mismo médico le dice al paciente que no use medicina herbaria, pero cuando veo su recomendación, me doy cuenta de que está mandando lo mismo. En China, cuando usamos la MTC, se hace siempre en combinación con la medicina convencional en oncología. El paciente de cáncer tiene más chance de sobrevivir en China que aquí, porque la medicina en China está integrada, y a pesar de que tenemos la MTC disponible a nivel profesional en EEUU, no está integrada, el paciente tiene que buscar por su propia cuenta. Incluso, tengo muchos colegas, médicos convencionales, que me dicen ‘o puedo usar o no puedo referir al paciente porque estoy en una institución donde no me lo permiten’. Y eso es un error, eso le está haciendo daño al paciente.

-¿Cuáles son los resultados de estos tratamientos integrados?

Con la MTC muchos pacientes hacen remisión, algunos completa, y otros parcial. Es un sistema médico comprensivo donde hay tratamientos para todas las condiciones de salud, incluso hay cirugía. El tema no es que la medicina convencional sea mejor que la china tradicional, o viceversa, el asunto es usarla de manera integrada y con lógica para optimizar la posibilidad de mejoramiento del paciente. Y eso hacemos aquí en esta clínica en Miami donde llevamos más de 20 años. Hay enfermedades crónicas que pueden ser tratadas y tienen grandes posibilidades, como colitis ulcerativa idiopática, la enfermedad de Crohn, la psoriasis. Aquí hemos tratado pacientes de crohn que ya no tenían otra opción, que ya habían tenido cirugías y recurrencias, y sin embargo se han curado con nuestros tratamientos, que son los mismos que traemos de China y que usamos allá. En cuanto a pacientes que se han beneficiado de la MTC, como tratamiento exclusivo o adjunto, diría que quizás no podemos llenar un estadio de fútbol, pero ten la seguridad de que un estadio de básquetbol, posiblemente lo llenamos de pacientes sobrevivientes, testigos vivos, en Miami y de otros estados y países que vienen a atenderse.

-¿Cuál es la formación de un especialista en MTC?

En oncología integrada, el médico necesita, además del entrenamiento básico de un médico de MTC (que lleva cuatro años de estudio, y el board), hacer una especialidad en oncología. Por ejemplo, hay tratamientos de medicina herbaria que se pueden usar conjuntamente con la medicina tradicional, pero hay que saber cómo usarla, y en qué momento, porque a veces no se puede usar concurrentemente, pues puede bajar más el sistema inmunológico del paciente, o comprometer los glóbulos blancos, la hemoglobina. Hay que saber cuál protocolo usar para conseguir una optimización de resultados.

-¿Qué falta aún por hacer en el campo de la MTC en EEUU?

Los tratamientos que usamos aquí son complementarios porque no están aprobados todavía como tratamientos convencionales, pero tienen evidencia clínica comprobada y son los que se usan en hospitales oncológicos en China, Corea del Sur, Taiwán, Japón. Incluso en Europa tienen hospitales de MTC, aprobados por el sistema de salud. Todavía en EEUU no tenemos hospitales de MTC, pero sí la tenemos a nivel profesional, licenciada y aprobada.

La MTC como la tenemos en EEUU y en la Florida, brinda muchas opciones de tratamiento que los pacientes podrían utilizar más y sin embargo muchos no las conocen.

-¿Qué pueden hacer las personas interesadas en recibir algún tratamiento en su consulta?

La mayoría de los pacientes vienen porque alguien le comentó, pero algunos médicos refieren a la MTC integrada. Puede venir directamente también. Además hay información disponible en la página web de la consulta.

La consulta del Dr. Lam se ubica en 7360 Coral Way, Miami, 33155. 305-267-4560.