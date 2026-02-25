miércoles 25  de  febrero 2026
Millones de personas en EEUU tienen dificultades para oir: ¿por qué el implante oclear es una opción?

El dispositivo electrónico puede ayudar a adultos y niños con problemas auditivos a recuperar la audición, un logro científico que hoy se celebra en el mundo

Las dificultades auditivas son recuentes en EEUU.

Las dificultades auditivas son recuentes en EEUU.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Al menos 11.5 millones de adultos y niños en EEUU presentan severas dificultades para oír, mientras que más de 40 millones tienen “algún nivel de pérdida auditiva”, por lo cual el déficit de audición es uno de los problemas de salud más comunes en el país, según investigación realizada en 2025.

El implante oclear, un dispositivo electrónico que estimula el nervio auditivo, puede mejorar la audición y en consecuencia la comunicación de las personas con condición de sordera, por ello su desarrollo y colocación médica se conmemora cada 25 de febrero en todo el mundo.

El Día Mundial del Implante Coclear busca no solo exaltar el aporte tecnológico como opción contra la llamada hipoacusia severa o profunda en las personas, sino también generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz, el tratamiento a tiempo y el acompañamiento de las personas que requieren este implante.

Además, se celebra en 2025 los 40 años de que la FDA aprobó el primer implante coclear multicanal para su uso en adultos en EEUU, luego de su desarrollo funcional en la década de los 70.

Implante para poder oir

Los problemas de pérdida auditiva afectan principalmente a casi el 25% de los estadounidenses entre 65 y 74 años de edad, y el 50% de los mayores de 75 años tienen una pérdida auditiva que afecta su vida diaria, según estudios de la National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, NIDCD).

Otras investigaciones indican que un millón de personas mayores de cinco años de edad son consideradas "sordas funcionales", pues la pérdida auditiva es tan severa en ellas que los audífonos no les ayudan a comprender el habla.

Según los casos más severos, médicos otorrinolaringólogos recomiendan la colocación del implante oclear que se hace a través de una intervención ambulatoria en centros especializados.

El procedimiento consiste en una pequeña incisión detrás de la oreja, donde a través del hueso mastoideo se guían y colocan los electrodos del implante dentro de la cóclea.

El paciente, una vez intervenido, recibe el alta tras varias horas de observación y puede irse a su casa a descansar. La audición general será diferente en el lado del implante inmediatamente después de la cirugía, se informa una publicación especializada.

FUENTE: Con información de hopkinsmedicine.org, hearview.ai, eldiarioar.com

