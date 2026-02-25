miércoles 25  de  febrero 2026
Paul Skenes asume el rol principal en la rotación de Estados Unidos

Paul Skenes confirma que está listo para múltiples aperturas con Estados Unidos en el Clásico Mundial, mientras Tarik Skubal solo tendrá una salida antes de regresar a los Tigers

El lanzador Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, saluda a sus compañeros antes del inicio de un encuentro, el 24 de septiembre de 2025.

El lanzador Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, saluda a sus compañeros antes del inicio de un encuentro, el 24 de septiembre de 2025.

JEFF DEAN / GETTY IMAGES vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Clásico Mundial de Béisbol perfila un cambio importante en la jerarquía del pitcheo de Estados Unidos. Con la decisión de Tarik Skubal de limitar su participación a una sola apertura, el protagonismo recaerá en Paul Skenes, quien confirmó que está disponible para lanzar múltiples veces durante el torneo si el equipo avanza en el cuadro.

El actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional aseguró que está comprometido con la selección durante toda la competencia. Su planificación apunta a una apertura en la fase de grupos y otra potencial en instancias decisivas como semifinales o final, lo que lo coloca como el as principal del staff estadounidense.

Skubal prioriza la temporada MLB y reduce su carga en el WBC

La diferencia entre ambos lanzadores refleja dos realidades contractuales distintas. Tarik Skubal, ganador de los dos últimos Cy Young de la Liga Americana, optó por una participación breve para equilibrar su preparación con los Detroit Tigers y su futuro como agente libre.

El zurdo solo realizará una salida durante la ronda inicial antes de regresar al spring training. Su decisión responde a la necesidad de mantenerse sano y llegar en plena forma a la temporada 2026, en la que percibirá un salario millonario tras un histórico caso de arbitraje.

Mientras tanto, Skenes, con varios años restantes bajo contrato, tiene mayor margen para asumir una carga más amplia con la selección nacional.

Calendario y posibles aperturas del as estadounidense

Aunque todavía no se anunció oficialmente el orden definitivo de la rotación, todo indica que Logan Webb abrirá el torneo para Estados Unidos. Skubal lanzaría en uno de los primeros partidos del grupo y Skenes cerraría la fase inicial con una apertura contra México o Italia.

Si el equipo avanza, el derecho tendría la oportunidad de volver al montículo en los cruces decisivos, reforzando su papel como figura central del pitcheo norteamericano.

El reglamento del Clásico Mundial limitará el uso de los abridores: 65 lanzamientos en la fase de grupos, 80 en cuartos de final y 95 en semifinales y final, lo que obligará a una gestión estratégica del bullpen.

Motivación personal y liderazgo dentro del equipo

Más allá del plano deportivo, Skenes explicó que su decisión también está ligada a su pasado en la Academia de la Fuerza Aérea, destacando el orgullo de representar a su país. Esa mentalidad lo posiciona como uno de los líderes emocionales del roster estadounidense en un torneo donde la identidad nacional suele pesar tanto como el rendimiento en el campo.

Con Skubal limitado y la incertidumbre alrededor de otros brazos como Joe Ryan, la responsabilidad de guiar la rotación recaerá en gran medida sobre el joven as de los Pittsburgh Pirates.

Estados Unidos redefine su estrategia rumbo al título

La combinación de decisiones individuales y restricciones del torneo obliga a Estados Unidos a redefinir su estrategia de lanzadores. Mientras Skubal aportará calidad en una aparición puntual, Skenes emerge como la pieza clave para sostener al equipo durante todo el recorrido.

Si el conjunto norteamericano logra avanzar hasta las últimas rondas, el protagonismo del ganador del Cy Young de la Liga Nacional podría ser determinante para sus aspiraciones de conquistar nuevamente el Clásico Mundial.

