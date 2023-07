Nohelia Siddons: "Hay que tener balance para encontrar la felicidad"

En nuestros primeros 30 minutos de sesión, la wellness coach Nohelia Siddons comprendió cómo varias cuestiones de mi niñez aún influyen en mi vida. Quise iniciar este artículo desde la experiencia de un proceso de la mano de una profesional como Siddons, de manera que la entrevista me ayudara a adentrarme en uno de los programas que realiza. Y el diagnóstico fue atinado, generando en mí esa extraña sensación de asimilar aspectos íntimos que no estaban claros o que no había entendido de forma consciente.