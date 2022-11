Fundadora de centro de bienestar comparte su camino al éxito

“Luego de enfrentar esas etapas de constante reinvención, es que los seres humanos reflexionamos y descubrimos que poseemos diversos talentos, y que la clave del éxito y el desarrollo continuo está en explotar esas habilidades que muchas veces no sabemos que tenemos”, dijo Martínez, quien en su natal Venezuela llevó a cabo una exitosa carrera como experta en ventas, mercadeo y desarrollo de negocios, y que -tras consagrarse como diseñadora de interiores y productora de eventos en Miami- retomó dentro y fuera Estados Unidos, hasta que decidió poner un alto y privilegiar su salud.

“Después de tanto viaje, de no dormir lo suficiente, de no hacer ejercicio, de no comer bien, y de vivir bajo un estrés excesivo, me comencé a enfermar. Estuve un año y medio entrando y saliendo de salas de emergencias, y con el paso del tiempo y mucha búsqueda pude entender que era mi estilo de vida lo que me estaba consumiendo”, recordó.

Sobre BodyK:

Forzar el cuerpo más allá de lo que debemos, sin duda es el padecimiento que a gran parte de la sociedad moderna consume. Pero ¿cómo evitarlo? Esa es parte de la misión de Mari Martínez, creadora de BodyK, lugar en el que la emprendedora ayuda a sus clientes a crear un presente y futuro saludables basado en la prevención, el conocimiento y el uso de tecnología avanzada.

“Vivimos con un sistema de salud complicado y costoso, pero BodyK simplifica procesos complejos a través de su Wellness Assessment [Evaluación del bienestar], y ayuda a mantener a las personas al tanto de su salud física y mental de una manera proactiva, rápida y a un costo accesible”, dijo sobre el método aprobado por la FDA que arroja un Wellness Score [puntaje de bienestar] basado en un 100%. Gracias al que se comienza a trabajar por medio de una tecnología que, de manera no invasiva, y en menos de 7 minutos analiza más de 30 biomarcadores y 10 indicadores de salud, que son los que determinan los desbalances que tiene una persona en su fisiología, y que lo hacen propenso a desarrollar enfermedades crónicas.

“Lo que ofrecemos, sin reemplazar el trabajo de los profesionales de la salud, es una herramienta maravillosa de prevención de enfermedades. Siempre le pregunto a la gente: ¿no sería fabuloso entender por qué te sientes cansada todo el tiempo? BodyK tiene esa y muchas otras respuestas”, finalizó Mari Martínez sobre el servicio que ofrece en su centro de Coral Gables, con servicio a domicilio, y con planes corporativos para empresas que requieran el servicio para sus empleados.

BodyK está ubicado en la 2655 S Le Jeune Rd. Suite 1003, en Coral Gables, Florida. Para más información, visite bodyk.net.