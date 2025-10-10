Obtener o cambiar de seguro médico desde la página del gobierno de EEUU

MIAMI — El período de inscripción abierta, del 1 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026, brinda la oportunidad de obtener o modificar las pólizas de seguro médico , y el gobierno estadounidense ofrece una página oficial, con herramientas en español, para realizar el proceso.

Si bien los interesados en tener un seguro médico o cambiar su póliza de salud actual puede realizar esta gestión con la asesoría de un agente, el gobierno estadounidense dispone de una página preparada por los Centros de Servicios de Medicare [programa federal de servicios de salud para mayores de 65 años, personas con discapacidades y personas con enfermedades renales en fase avanzada] y Medicaid [Programa de servicio de cobertura de salud con fondos federales y estatales para personas de bajos ingresos] de EEUU, donde el interesado puede realizar la solicitud de un seguro de salud.

Hay que tener en cuenta ciertos detalles para llenar la planilla de solicitud o de reinscripción dentro del mercado de salud. Estos datos comienzan con lo básico: nombre y apellidos, y fecha de nacimiento del interesado. Se le pedirá al solicitante información acerca de todas las personas en su hogar, incluso aquellas que no están aspirando a calificar en su cobertura.

Por lo general, el Mercado de Seguros considera que un hogar incluye al declarante de impuestos y a sus dependientes fiscales, aunque existen excepciones. En ocasiones, puede incluir a personas que conviven con el solicitante, pero no están mencionadas en su declaración de impuestos.

A continuación, se presenta una lista básica de las otras personas que normalmente se incluyen, si aplican junto al solicitante principal o a los miembros del hogar:

El cónyuge.

Los hijos que viven con el solicitante principal, incluso si tienen ingresos suficientes para presentar su propia declaración de impuestos.

Cualquier persona que haya sido designada como dependiente en la declaración de impuestos del interesado, independientemente de si vive con él.

Cualquier persona menor de 21 años que esté bajo el cuidado del solicitante y resida en su hogar.

La pareja de hecho, únicamente si una o ambas de las siguientes situaciones aplican:

Es dependiente fiscal del solicitante. Es el padre o madre de su hijo(a).

Puntos a tener en cuenta

La dirección donde vive el solicitante puede influir en la disponibilidad de la cobertura médica a la que puede acceder. Por eso se le pedirá la dirección del domicilio para determinar si cumple con los requisitos de residencia en el estado donde desea obtener la cobertura. Entonces, al iniciar la solicitud, el interesado seleccionará su estado de residencia.

La solicitud en el Mercado de Seguros requerirá información básica de todas las personas que soliciten cobertura, incluyendo su relación con el solicitante.

En la solicitud el interesado deberá proporcionar los 9 dígitos del Número de Seguro Social (SSN) de cada persona, incluso si no buscan obtener cobertura. Estos números se verificarán con la Administración del Seguro Social, según la autorización inicial. Se puede dejar este campo en blanco si una persona no tiene un SSN o elige no ingresarlo, aunque es posible que deba proporcionar información adicional más adelante.

Si el solicitante o cualquier otra persona en la solicitud es un inmigrante legal, se solicitará información sobre los documentos de inmigración.

En caso de presentar una declaración federal de impuestos y estar casado, el Mercado necesitará saber si presentará sus impuestos por separado o de manera conjunta. También se le preguntará a quién reclama como dependiente fiscal.

En la solicitud puede que le pidan a la persona información acerca de sus ingresos, gastos y deducciones de todos los miembros de su hogar, incluso aquellos que no estén solicitando cobertura. Hay varias fuentes de ingresos que se tienen en cuenta, como sueldos y salarios (tal como se reflejan en el formulario W-2 y los comprobantes de pago), propinas, ingresos netos derivados de trabajo por cuenta propia o de un negocio propio, compensación por desempleo, pagos del Seguro Social, pensión alimenticia, entre otros.

Cobertura previa

Se le consultará si alguien en su hogar cuenta en la actualidad con algún tipo de cobertura médica, lo que incluye Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), Medicare, TRICARE, el programa de atención médica del Veterans Health Administration, el Cuerpo de Paz, COBRA, seguro para jubilados, o cobertura a través del seguro individual o proporcionado por un empleador.

Si alguien tiene actualmente cobertura, deberá ingresar el número de póliza correspondiente. Esta información generalmente se encuentra en la tarjeta de seguro o en los documentos proporcionados por su plan de salud.

Además, se requerirá información sobre cualquier plan de salud basado en el empleo para el cual el solicitante o cualquier miembro del hogar sea elegible. Se pedirá la información de contacto del empleador de cada persona en su hogar que tenga empleo. Si tiene deudas, puede utilizar la Herramienta de Cobertura para el Empleador para facilitar la recopilación de esta información.

Período especial: entre el 15 de enero y el 31 de octubre

Fuera del período de inscripción abierta anual es posible adquirir cobertura o cambiar de plan únicamente en caso de experimentar un cambio de vida o de ingresos que cumpla con los requisitos para un período especial de inscripción.

¿Cuáles son estos requisitos? Puede calificar para este período si ha experimentado eventos de vida específicos, como la pérdida de cobertura de salud, un cambio de domicilio, matrimonio, nacimiento o adopción de un hijo, o si el ingreso de su hogar está por debajo de un cierto umbral.

Cuidar el bolsillo también

La mayoría de las personas pueden acceder a ahorros en su seguro de salud.

Los ahorros dependen de los ingresos familiares previstos para el año.

Puede obtener una rápida estimación de sus posibles ahorros. Según su proyección de ingresos, se le indicará si puede acceder a:

Un plan de seguro médico con descuentos basados en sus ingresos.

La posibilidad de calificar para un crédito tributario en la prima, lo que reduciría su factura mensual del seguro, así como para ahorros adicionales en gastos de bolsillo como deducibles y copagos.

Los planes son ofrecidos por compañías de seguros privadas con una variedad de precios y características.

Puede buscar más información en www.cuidadodesalud.gov/es