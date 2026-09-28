lunes 28  de  septiembre 2026
SALUD DENTAL

Alineadores invisibles vs brackets en busca de dientes perfectos, ¿cuál es más conveniente?

Recurrir a uno u otro dispositivo para corregir alteraciones de los dientes y asegurar la salud dental depende del paciente y del tratamiento, afirma experto

Un elemento importante para la salud dental está vinculada con tratamientos de ortodoncia en busca de dientes perfectos.&nbsp;&nbsp;

Un elemento importante para la salud dental está vinculada con tratamientos de ortodoncia en busca de dientes perfectos.  

Pexels
Por Julián Varela

MIAMI.- Más de 1.9 millones de personas adultas en EEUU, una cifra récord, acuden a la ortodoncia para tratamientos dentales y mejorar su sonrisa, según National Institutes of Health, pero que acudan a los alineadores invisibles o a los tradicionales brackets en sus dientes no es un asunto estético nada más.

El uso de uno u otro dispositivo ortodóntico bajo el control del odontólogo depende no solo del tipo de problema que presentan la dentadura, sino también de los pacientes y del tratamiento que acompaña la colocación de estos aparatos, según el odontólogo Javier Girón de Velasco, presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia dentofacial (SEdO).

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Remarca que no cualquiera es adecuado para todos las personas.

"No hay un aparato que sea universalmente mejor. Hay un dispositivo más adecuado para cada paciente y para cada tratamiento", afirmó.

El especialista aseguró que los alienadores y los brackets no ofrecen la misma predictibilidad en todos los movimientos, y despeja interrogantes frecuentes acerca de cuál es la diferencia de ambos tratamientos y cuándo conviene elegir uno u otro.

La orientación es particularmente importante para los jóvenes y adolescentes que en más de 80%, según cifras del instituto estadounidense, se someten a la ortodoncia y desean corregir sus imperfecciones con los alineadores transparentes en función de la estética tan de moda.

En busca de dientes perfectos

El especialista aclara en principio la importancia de aclararle al paciente que el alineador es una herramienta, no es el tratamiento.

"El tratamiento empieza por un buen diagnóstico y una planificación realizada por un profesional con la formación adecuada. Dos personas pueden presentar aparentemente unos dientes parecidos y necesitar tratamientos completamente diferentes", aseguró en entrevista a un medio de salud.

Para usar los alineadores, el odontólogo debe estudiar primero cada caso de forma minuciosa y completamente personalizada, puesto que con estos pueden tratarse determinadas mordidas abiertas, profundas y cruzadas, y también casos con apiñamientos importantes.

“Cuanto mayor es la complejidad, más importante resulta analizar qué movimientos se necesitan realizar, cuál es su predictibilidad, y si se necesitan técnicas o elementos auxiliares”, detalló.

Diferencias entre técnicas

Girón de Velasco precisó que los alineadores transparentes han evolucionado en los últimos años y en la actualidad permiten tratar un conjunto de problemas mucho mayor que cuando comenzaron a utilizarse en 1999.

"Podemos corregir dientes apiñados, espacios entre dientes, y muchas alteraciones de la mordida, además de utilizarlos en tratamientos que requieren movimientos relativamente complejos", indicó.

Además, sostuvo que los alineadores tienen una particularidad importante y es que son removibles, lo cual aporta comodidad, permite mantener preferencias en las comidas y facilita la higiene. Pero también exige compromiso del paciente en utilizarlos en las horas indicadas para que el tratamiento avance según lo previsto.

Esto no significa que sea mejor que los brackets, advirtió el especialista al oponerse a las creencias de que un aparato es mejor que otro.

Los brackets son aparatos fijos que permiten al ortodoncista ejercer un control continuo sobre el movimiento dental, y sin depender de que el paciente se los ponga, señaló.

"La elección depende del diagnóstico, de la edad, del tipo y de la complejidad de los movimientos que tengamos que realizar, de las características de la mordida, de la colaboración que podamos esperar del paciente, y también de sus preferencias, entre otros aspectos", subrayó el experto.

Dejó claro que la ortodoncia contemporánea puede combinar perfectamente las técnicas y utilizar elementos auxiliares cuando son necesarios.

“Lo que determina la elección es el diagnóstico y los objetivos del tratamiento, no una preferencia previa por un determinado aparato", insistió.

FUENTE: Con información de InfoSalud de Europa Press; National Institutes of Health

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