¿Tu cerebro te engaña? La teoría del Nobel Daniel Kahneman que sigue impactando al mundo

El 8 de junio El Día Internacional de los Tumores del Cerebro

El psicólogo Daniel Kahneman , ganador del Premio Nobel de Economía en 2002, revolucionó la comprensión de cómo funciona la mente humana. En su obra Pensar rápido, pensar despacio , explicó que nuestro cerebro opera con dos sistemas: uno rápido e intuitivo y otro lento y analítico.

Aunque en redes sociales se popularizó la frase "tu cerebro es tonto y eso es una ventaja", la idea detrás de ella proviene de sus investigaciones. Kahneman demostró que el cerebro suele tomar atajos mentales para ahorrar energía, lo que facilita la vida diaria, aunque también nos hace vulnerables a errores y sesgos.

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Según el experto, este "piloto automático" permite actuar con rapidez ante miles de decisiones cotidianas. La buena noticia es que esos mecanismos también pueden entrenarse mediante hábitos, pensamientos y conductas repetidas.

La lección de Kahneman es clara: entender cómo piensa nuestro cerebro puede ayudarnos a tomar mejores decisiones y mejorar nuestro bienestar.

Teoría en claves

Kahneman transformó la forma en que entendemos la toma de decisiones humanas. Estas son las ideas centrales de su teoría:

Dos sistemas de pensamiento

Sistema 1: rápido, intuitivo y automático. Permite reaccionar al instante sin esfuerzo consciente.

rápido, intuitivo y automático. Permite reaccionar al instante sin esfuerzo consciente. Sistema 2: lento, analítico y reflexivo. Se activa cuando debemos resolver problemas complejos o tomar decisiones importantes.

El cerebro toma atajos mentales :

Para ahorrar energía, la mente utiliza atajos llamados "heurísticas". Aunque son útiles, también pueden conducir a errores de juicio.

Los sesgos cognitivos nos afectan a todos

Las personas suelen tomar decisiones influenciadas por prejuicios, emociones o información incompleta, incluso cuando creen estar actuando de manera racional.

Pensamos menos de lo que creemos:

La mayoría de las decisiones cotidianas son tomadas por el Sistema 1. El pensamiento profundo y analítico es menos frecuente porque requiere más esfuerzo mental.

Las emociones influyen en nuestras decisiones

Kahneman demostró que las decisiones económicas, personales y sociales no son completamente racionales, como se pensaba tradicionalmente.

La forma en que se presenta la información importa

Una misma situación puede generar decisiones diferentes dependiendo de cómo se comunique. A esto se le conoce como efecto de encuadre o framing.

Nuestro cerebro privilegia el ahorro de energía

Los automatismos mentales son una ventaja evolutiva porque permiten actuar rápidamente en la vida diaria sin analizar cada detalle.

El Nobel de Economía reveló que la mente humana funciona con dos sistemas de pensamiento y que muchos de nuestros errores al decidir se deben a atajos mentales y sesgos cognitivos. Esta teoría sigue influyendo en la psicología, la economía y el comportamiento humano.

Pequeñas acciones repetidas son importantes

Di tus metas en voz alta Expresar tus objetivos ayuda a que el cerebro los perciba como más reales y concretos. En lugar de decir "ojalá pueda hacerlo", afirma: "Voy a lograrlo".

Sonríe aunque no tengas ganas La expresión facial envía señales al cerebro. Sonreír durante unos minutos puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y reducir la tensión.

Actúa con confianza durante cinco minutos Mantén una postura erguida, mira al frente y habla con seguridad. El cerebro suele interpretar estas señales físicas como indicadores de fortaleza y control.

Practica la gratitud Dedica unos minutos al día a agradecer tres cosas, por pequeñas que sean. Este ejercicio ayuda a enfocar la atención en aspectos positivos de la vida.

Habla contigo mismo como hablarías con un amigo Sustituye frases como "no sirvo para esto" por "estoy aprendiendo" o "puedo mejorar".

Visualiza el resultado que deseas Imaginar con detalle un logro futuro puede aumentar la motivación y preparar mentalmente al cerebro para actuar hacia ese objetivo.

Celebra pequeñas victorias Reconocer avances diarios fortalece la confianza y crea un ciclo positivo de motivación.

El cerebro aprende a través de la repetición. Cuanto más practiques pensamientos, palabras y conductas orientadas a la confianza y el bienestar, más naturales llegarán a ser con el tiempo. Como enseñó Kahneman, no siempre controlamos nuestros pensamientos automáticos, pero sí podemos crear hábitos que los orienten en una dirección más positiva.