¿Olvido "normal" o bandera roja de Alzheimer?

En el caso de los pacientes que presentan este tipo de demencia, las proteínas conocidas como beta amiloide y tau, se producen de manera más rápida que en el resto de las personas, y se acumulan en el cerebro, lesionando las neuronas hasta que mueren, explica. “El problema con el Alzheimer es que cuando empieza no hay síntomas”, señala.

Ralentizar el Alzheimer

Al menos 50 millones de personas en el mundo padecen EA actualmente. Solo en Estados Unidos, hay alrededor de siete millones de ciudadanos con esta enfermedad y se proyecta que para el año 2050, esta cifra aumente a 14 millones, según estimaciones de la Alzheimer's Association.

El médico indica que en la actualidad existen nuevos tratamientos dirigidos a la no intrusión de las proteínas beta amiloide y tau, que ralentizan el progreso de la enfermedad, aunque no la curan. "Hay algunos tratamientos que están en fase de experimentación para curar, pero todavía no está bien definidos. Hay un tratamiento que elimina la proteína beta amiloide, pero los pacientes quedaron igual con deterioro cognitivo", detalla.

Aunque existe una pérdida de memoria “normal” de alrededor de 30% en todas las personas, especialmente con el paso de los años, la edad es el factor riesgo más conocido para desarrollar Alzheimer. "Mientras más pasa la edad, mayor es el riesgo porque existe un deterioro o envejecimiento del cerebro a lo largo de los años", señala.

Kassam recomienda realizarse un estudio médico conocido como Test Cognitivo de Montreal (MOCA), que evalúa el rendimiento de las capacidades como la memoria, orientación, lenguaje y concentración, entre otros, y permite detectar la enfermedad a tiempo para que sea atendida con tratamientos que ralentizan el proceso de deterioro cognitivo.

Señala que el examen puede realizarse entre los 40 y 50 años, principalmente, en pacientes que tengan antecedentes de Alzheimer. Aunque, considera, que después de los 50 años todo el mundo debería realizarse este estudio de deterioro cognitivo leve “simplemente para prevenir”.

"Cuando el paciente te dice 'siento que se me están olvidando las cosas, que no estoy prestando atención, que mi concentración no está muy bien', podemos diagnosticar el deterioro cognitivo leve, y si vemos alteraciones, podemos empezar una investigación para ver si el paciente en un futuro va a presentar Alzheimer u otro tipo de demencia", explica.

¿Olvido “normal” o señales de alarma?

Con la edad, es normal que algunas personas olviden qué buscaban en una habitación o que diga varios nombres antes de llamar a un ser querido. Sin embargo, existen algunas señales que pueden encender una alarma de indicio de Alzheimer.

Entre ellas, el psiquiatra menciona, la pérdida de memoria a corto plazo, el olvido leve, las desatenciones, el ser repetitivo, la dificultad para hablar, para explicar algunas palabras y realizar tareas diarias, y confusión sobre el tiempo y lugar.

Esto se debe a que los pacientes con Alzheimer y otros tipos de demencia, suelen perder primero la memoria temprana o reciente, por lo que pueden llegar a recordar perfectamente hechos que acontecieron hace 30 años, pero olvidar lo que desayunaron o cenaron el día anterior. "Al paciente se le olvidan las cosas recientes, no las cosas viejas. La memoria tardía es la última que se pierde", subraya.

“Banderas rojas”

El Alzheimer's Association identificó 10 signos de alarmas o “banderas rojas” del comportamiento que pueden ser indicio de que una persona ha comenzado a padecer esta enfermedad. Las 10 señales y síntomas tempranos del Alzheimer son:

Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana: pese a que es normal olvidar en ocasiones nombres o citas, que se recuerdan después, una de las señales más comunes del Alzheimer, especialmente en las etapas tempranas, es olvidar información recién aprendida. Un signo de alarma es cuando olvidan fechas o eventos importantes, se pide la misma información repetidamente, se depende en sistemas de ayuda para la memoria (tales como notitas o dispositivos electrónicos) o en familiares para hacer las cosas que antes se hacían solos. Dificultad para hacer planes o resolver problemas: cometer errores al sumar, restar o al administrar las finanzas, puede ser normal. Sin embargo, en algunas personas se convierte en una bandera roja de esta enfermedad, cuando experimentan cambios drásticos en sus habilidades para desarrollar y seguir un plan o trabajar con números. Las personas que comienzan a padecer de la EA, presentan dificultad en seguir una receta conocida o manejar las cuentas mensuales y tener problemas en concentrarse o en realizar trabajos que antes hacían con facilidad. Problemas para desempeñar tareas cotidianas: necesitar ayuda con los equipos tecnológicos, es normal. Pero tener dificultad para completar tareas cotidianas o llegar a un lugar conocido, es una señal de alarma. Desorientación de tiempo y espacio: confundirse con la fecha para recordarla poco después, es algo que ocurre con regularidad, pero en algunas personas se convierte en bandera roja de Alzheimer cuando olvidan las fechas, estaciones y el paso del tiempo, al punto de olvidar dónde están o cómo llegaron a un lugar. Inconvenientes para comprender imágenes y como los objetos se relacionan entre sí: Aunque es normal que, con los años, se pierda un poco la visión, por cataratas y otros problemas de la vista, algunas personas con EA pueden tener dificultad en leer, juzgar distancias y determinar color o contraste.

Otras señales de alarmas son: 6- La aparición de nuevos problemas con el lenguaje al hablar o escribir. 7- Colocar objetos en el lugar equivocado y perder la capacidad de volver sobre sus pasos. 8- Disminución o falta absoluta del criterio. 9- Abandono de actividades laborales, recreativas o sociales. 10- Cambios bruscos del humor y de la personalidad.

[email protected]

@ebritop22