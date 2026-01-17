Permanecer largas horas sentados es un acelerador silencioso del envejecimiento

El cuerpo humano no fue diseñado para la quietud. Durante miles de años, moverse fue una condición indispensable para sobrevivir: caminar, cargar, correr, agacharse y adaptarse al entorno eran acciones cotidianas. Hoy, en contraste, el sedentarismo se ha normalizado y se ha convertido en uno de los principales factores de deterioro de la salud moderna, actuando de forma silenciosa pero profunda sobre el organismo.

Permanecer largas horas sentados y reducir el movimiento diario tiene consecuencias que van mucho más allá de los músculos o las articulaciones. Cuando el cuerpo no se mueve lo suficiente, las células reciben menos oxígeno, la circulación sanguínea se vuelve más lenta y el metabolismo se altera. Este escenario favorece el aumento del estrés oxidativo y la inflamación crónica, dos procesos directamente relacionados con el envejecimiento celular acelerado. En términos simples, el cuerpo empieza a envejecer antes de tiempo.

La falta de movimiento también impacta de manera directa al cerebro. Numerosas investigaciones han vinculado el sedentarismo con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, así como con un aumento en la probabilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares y otros trastornos degenerativos.

Las personas sedentarias tienden a experimentar un deterioro cognitivo más rápido en comparación con quienes mantienen una actividad física regular, incluso cuando esta es moderada. El movimiento estimula la neuroplasticidad, mejora el flujo sanguíneo cerebral y actúa como un verdadero escudo protector para la salud mental.

Además, el sedentarismo rara vez aparece de forma aislada. Con frecuencia se acompaña de poco contacto con la luz solar —lo que afecta los niveles de vitamina D—, una alimentación deficiente, alteraciones del sueño y estilos de vida altamente inflamatorios. Este conjunto de factores crea un círculo vicioso que acelera el desgaste físico y mental, debilitando progresivamente la capacidad del cuerpo para repararse y mantenerse en equilibrio.

Es importante aclarar que moverse no significa someterse a rutinas extremas ni a entrenamientos extenuantes. Caminar más, levantarse con frecuencia, sumar pasos durante el día y realizar movimientos simples y constantes pueden generar un impacto enorme en la salud. El movimiento es medicina: retrasa el envejecimiento, protege el cerebro y reduce significativamente el riesgo de enfermedades crónicas.

Moverse no es una cuestión estética ni un lujo reservado para algunos. Es una necesidad biológica fundamental. Cada paso cuenta, y cada minuto de movimiento es una inversión directa en longevidad, claridad mental y calidad de vida.

* Michelle Peiret es especialista en nutrigenómica y epigenética, formada en España y Harvard. instagram.com/michellepeiret y www.michellepeiret.com