lunes 6  de  abril 2026
SALUD

Síndrome del intestino irritable, un cuadro frecuente que puede complicar la calidad de vida

El trastorno digestivo de variable intensidad afecta hasta 15% de personas en EEUU. Médicos hacen recomendaciones para saber manejarlo

El síndrome de intestino irritable es un cuadro digestivo que se debe atender (foto referencial)

El síndrome de intestino irritable es un cuadro digestivo que se debe atender (foto referencial)

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El síndrome del intestino irritable (SII), ese trastorno de la digestión que se manifiesta con diarrea o estreñimiento y dolor intestinal, se ha vuelto tan frecuente que ya afecta hasta 15% de la población adulta en EEUU y casi un porcentaje similar a escala mundial.

Pero este cuadro presenta episodios que pueden complicar significativamente la calidad de vida de las personas que lo padecen.

Lee además
Alimentos saludables
BIENESTAR

Buenos patrones de alimentación mantenidos en el tiempo: la fórmula de la buena salud
Imagen referencial.
SALUD

El ayuno intermitente facilita la regulación hormonal en mujeres con síndrome de ovario poliquístico

En la fase inicial de este trastorno, el intestino experimenta mayor sensibilidad al tránsito de los alimentos y con ello disfunciones en la conexión con el cerebro, lo que se traduce en dolor en la zona del abdomen y alternaciones en las deposiciones desde unas horas hasta varios días, según datos de Institutos Nacionales de Salud de EEUU (NIH) citados por publicaciones.

Ante esto, especialistas sostienen que manejo de este síndrome que tiene intensidad variable requiere un enfoque integral que exige modificar el estilo de vida de las personas y, en ocasiones extremas, también un tratamiento farmacológico.

Causas del síndrome

El síndrome de intestino irritable no tiene causa única, sino que por el contrario hay diversidad de factores.

Entre ellos se encuentran la sensibilidad a ciertas comidas y bebidas, cafeína, alcohol o el comer demasiado rápido. Y también hipersensibilidad visceral, cambios en la microbiota intestinal, infecciones gastrointestinales y estrés tan común en estos tiempos.

Las personas, generalmente mujeres menores de 50 años, presentan síntomas que aparecen y desaparecen con poca posibilidad de ser prevenidos, según especialistas de la Clínica Mayo y la Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales Funcionales.

Esto hace que aparezcan durante el día episodios que pueden afectar la rutina y en general la calidad de vida de las personas en sus actividades ordinarias, aunque esto puede variar.

Entre ellos, se mencionan el dolor abdominal, muchos gases, y evacuaciones incompletas, lo que incrementa la sensación de malestar.

Tratamiento para el intestino irritable

Modificar los hábitos alimenticios, como ingerir más fibra, probióticos, o eliminar el gluten es una de las vías recomendadas por los médicos para el manejo del intestino irritable.

Pero también es esencial el ejercicio diario y especialmente el Tai Chi y la yoga, que generan efectos psicológicos muy útiles para aliviar el estrés y en consecuencia el trastorno digestivo.

No obstante, de aparecer sangre en las heces, pérdida de peso inexplicable o vómitos persistentes entre otras manifestaciones inusuales, es esencial consultar a un gastroenterólogo que puede orientar sobre el mejor manejo de la dolencia.

FUENTE: Con información de Clinic Mayo, Infobae, InfoSalud/Europa Press

Temas
Te puede interesar

La metformina ayuda a hombres con cáncer de próstata a controlar el peso

El talento autista reconfigura el mercado laboral

Autoexigencia y perfeccionismo pueden influir en la migraña, según especialistas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.
SEGURIDAD NACIONAL

Trump pide represalias para medios por filtrar desaparición de piloto en Irán: "Puso la misión en gran peligro"

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.
POLÉMICA

Savannah Guthrie regresa al programa "Today" de NBC tras desaparición de su madre

Un cultivo afectado por la sequía en el suroeste de Miami-Dade.
RESPIRO

Miami-Dade recibe alivio temporal tras la peor sequía en más de una década

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

Un bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
MEDIO ORIENTE

EEUU advierte al régimen iraní que "lo destruirá todo" si no aceptan rendirse

Te puede interesar

Un bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
MEDIO ORIENTE

EEUU advierte al régimen iraní que "lo destruirá todo" si no aceptan rendirse

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de referencia de demolición de casas móviles en el condado de Miami-Dade.
CRISIS VIVIENDA

Desalojo en La Pequeña Habana deja a más de 200 familias contra el tiempo y sin alternativas claras

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, junto a las fuerzas del orden. 
LEY Y ORDEN

Miami Beach presume de Spring Break seguro, con alta ocupación hotelera

Steven Lepselter, de 54 años.
OBITUARIO

Muere bombero de Broward tras sufrir emergencia médica en pleno turno de Pascua

Un cultivo afectado por la sequía en el suroeste de Miami-Dade.
RESPIRO

Miami-Dade recibe alivio temporal tras la peor sequía en más de una década