Síndrome del intestino irritable, un cuadro frecuente que puede complicar la calidad de vida

El síndrome de intestino irritable es un cuadro digestivo que se debe atender (foto referencial)

MIAMI. - El síndrome del intestino irritable (SII), ese trastorno de la digestión que se manifiesta con diarrea o estreñimiento y dolor intestinal, se ha vuelto tan frecuente que ya afecta hasta 15% de la población adulta en EEUU y casi un porcentaje similar a escala mundial.

Pero este cuadro presenta episodios que pueden complicar significativamente la calidad de vida de las personas que lo padecen.

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En la fase inicial de este trastorno, el intestino experimenta mayor sensibilidad al tránsito de los alimentos y con ello disfunciones en la conexión con el cerebro, lo que se traduce en dolor en la zona del abdomen y alternaciones en las deposiciones desde unas horas hasta varios días, según datos de Institutos Nacionales de Salud de EEUU (NIH) citados por publicaciones.

Ante esto, especialistas sostienen que manejo de este síndrome que tiene intensidad variable requiere un enfoque integral que exige modificar el estilo de vida de las personas y, en ocasiones extremas, también un tratamiento farmacológico.

Causas del síndrome

El síndrome de intestino irritable no tiene causa única, sino que por el contrario hay diversidad de factores.

Entre ellos se encuentran la sensibilidad a ciertas comidas y bebidas, cafeína, alcohol o el comer demasiado rápido. Y también hipersensibilidad visceral, cambios en la microbiota intestinal, infecciones gastrointestinales y estrés tan común en estos tiempos.

Las personas, generalmente mujeres menores de 50 años, presentan síntomas que aparecen y desaparecen con poca posibilidad de ser prevenidos, según especialistas de la Clínica Mayo y la Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales Funcionales.

Esto hace que aparezcan durante el día episodios que pueden afectar la rutina y en general la calidad de vida de las personas en sus actividades ordinarias, aunque esto puede variar.

Entre ellos, se mencionan el dolor abdominal, muchos gases, y evacuaciones incompletas, lo que incrementa la sensación de malestar.

Tratamiento para el intestino irritable

Modificar los hábitos alimenticios, como ingerir más fibra, probióticos, o eliminar el gluten es una de las vías recomendadas por los médicos para el manejo del intestino irritable.

Pero también es esencial el ejercicio diario y especialmente el Tai Chi y la yoga, que generan efectos psicológicos muy útiles para aliviar el estrés y en consecuencia el trastorno digestivo.

No obstante, de aparecer sangre en las heces, pérdida de peso inexplicable o vómitos persistentes entre otras manifestaciones inusuales, es esencial consultar a un gastroenterólogo que puede orientar sobre el mejor manejo de la dolencia.

FUENTE: Con información de Clinic Mayo, Infobae, InfoSalud/Europa Press