lunes 1  de  junio 2026
SALUD

Una potencial vacuna contra el cáncer reduce el riesgo de recurrencia en un 49%

El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en Estados Unidos, con un estimado de 112,000 casos nuevos en 2026, alrededor de 65,400 en hombres y 46,600 en mujeres

Una lesión en la piel.

Una lesión en la piel.

Pixabay
Diario las Américas | Pedro Burelli
Por Pedro Burelli

Un nuevo estudio revela que la combinación de una vacuna y un fármaco, que potencian el sistema inmunitario para atacar las células cancerosas, demostró ser eficaz para reducir el riesgo de recurrencia y muerte por cáncer de piel en un 49%, según investigadores de NYU Langone Health y su Centro Oncológico Perlmutter de Estados Unidos.

Esta reducción se calculó cinco años después de la extirpación quirúrgica de los tumores y se mantiene sin cambios. Publicado en 'Journal of Clinical Oncology', el estudio evaluó la vacuna, llamada intismeran, en combinación con la inmunoterapia estándar pembrolizumab (Keytruda) en 107 pacientes seleccionados aleatoriamente tras una cirugía de melanoma para determinar si la terapia combinada prevenía la recurrencia del cáncer.

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Intismeran es una estrategia de inmunoterapia personalizada que se desarrolla a partir de la información del tumor de cada paciente. Estos resultados se compararon con los de un grupo seleccionado aleatoriamente de 50 pacientes con melanoma que solo habían recibido pembrolizumab después de la cirugía, el tratamiento estándar actual.

Los resultados del ensayo de fase 2b, conocido formalmente como KEYNOTE-942, tambiénse presentan en la reunión anual de 2026 de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en Chicago.

Tras cinco años de seguimiento, el 68,8% de los pacientes que recibieron la terapia combinada permanecieron libres de cáncer, mientras que el 49,1% de los pacientes del grupo tratado solo con pembrolizumab no presentaban signos de cáncer. Esto significa que añadir intismeran a pembrolizumab redujo el riesgo de recurrencia o muerte en un 49%.

La terapia combinada también redujo el riesgo de metástasis a distancia (la propagación del cáncer a otra parte del cuerpo) en un 59%. La supervivencia global, es decir, la ausencia de muerte por cáncer o cualquier otra causa, fue del 92,2% para el grupo de la vacuna con inmunoterapia, mientras que para el grupo de la inmunoterapia sola fue del 71,3%.

"Nuestro estudio ofrece pruebas sólidas a los pacientes con melanoma de que la terapia con la vacuna intismeran, cuando se utiliza en combinación con la inmunoterapia, puede reducir de forma demostrable el riesgo de que su cáncer reaparezca y mejorar los resultados clínicos", asegura la investigadora principal del estudio, la doctora Janice Mehnert, profesora del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

La posible vacuna del futuro

Las inmunoterapias, como los inhibidores de PD-1 tipo pembrolizumab, se han convertido en el pilar del tratamiento del melanoma, aunque no son eficaces para todos los pacientes, ya que las células de melanoma, conocidas por su capacidad para evadir el sistema inmunitario, pueden volverse resistentes a la inmunoterapia. Por este motivo, los investigadores han explorado la posibilidad de incorporar vacunas.

La vacuna intismeran se basa en el ARN mensajero, un análogo químico del ADN que proporciona a las células las instrucciones para la síntesis de proteínas. Intismeran y otras vacunas contra el cáncer basadas en ARNm tienen como objetivo enseñar al sistema inmunitario a reconocer las células cancerosas como diferentes de las células normales. Al diseñar una vacuna contra el melanoma, los investigadores intentaron desencadenar una respuesta inmunitaria a proteínas anormales específicas, llamadas neoantígenos, producidas por las células cancerosas.

Dado que a todos los voluntarios del estudio se les extirparon los tumores, los investigadores pudieron analizar sus células en busca de 34 neoantígenos específicos de cada melanoma y crear una vacuna personalizada para cada paciente. Como resultado, se produjeron linfocitos T específicos para las proteínas neoantigénicas codificadas por el ARNm. Estos linfocitos T pudieron entonces atacar cualquier célula de melanoma que intentara crecer o propagarse.

El doctor Mehnert indica que ya se está llevando a cabo un ensayo multicéntrico de fase 3 para determinar si intismeran es eficaz como terapia de primera línea en combinación con pembrolizumab para el melanoma. Asimismo, se está probando la vacuna para comprobar si también previene la recurrencia del cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer.

El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en Estados Unidos, con un estimado de 112,000 casos nuevos en 2026 (alrededor de 65,400 en hombres y 46,600 en mujeres). Las muertes por melanoma han disminuido drásticamente en la última década, en gran parte gracias a los avances en el tratamiento.

FUENTE: Con información de Europa Press

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