miércoles 13  de  mayo 2026
REALEZA

Kate Middleton realiza primera visita internacional tras diagnóstico de cáncer

Kate, quien anunció su remisión a principios de 2025, ha hablado abiertamente sobre el largo y gradual camino de recuperación tras el tratamiento

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025.&nbsp;

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025. 

AFP/Kirill Kudryavtsev
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kate Middleton ha llegado a Italia, retomando su presencia en la escena internacional en lo que sus asesores describen como un momento crucial en su recuperación. La princesa de Gales aterrizó procedente de Londres antes de una visita de dos días a Reggio Emilia.

Este viaje marca su primer viaje oficial al extranjero en solitario desde su diagnóstico de cáncer en 2024.

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Kate, quien anunció su remisión a principios de 2025, ha hablado abiertamente sobre el largo y gradual camino de recuperación tras el tratamiento. Esta visita representa otro paso importante en su regreso a la vida pública.

Pero esto es más que un simple regreso a sus deberes internacionales. La visita marca el inicio de un nuevo y ambicioso capítulo en la larga trayectoria de la Princesa Kate en favor de la primera infancia, un proyecto que, según sus allegados, espera que impulse un diálogo global más amplio sobre el apoyo a los niños pequeños y a quienes los crían.

"Está llena de energía, entusiasmada y emocionada», declaró un asesor real antes del viaje. "Está deseando ver Reggio Emilia en acción y conocer a la gente de aquí".

Kate ha hecho de la comprensión y la mejora de los primeros cinco años de vida de un niño una de las misiones principales de su labor pública, y sus asesores afirman que este viaje representa un paso más allá en el compromiso internacional de la Princesa.

Visita

Su primera parada en la ciudad del norte de Italia es en el Ayuntamiento, donde la recibirán el alcalde Marco Massari y líderes cívicos locales.

Allí, conocerá la cultura, la historia y la filosofía educativa de la ciudad, de gran influencia mundial, que ha sido pionera en enfoques progresistas para el desarrollo de la primera infancia.

Posteriormente, se espera que salude a los ciudadanos que se han congregado para verla.

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