Cuidar la belleza, una vocación que toca a tres generaciones en Vizage

Las manos de Ferreira dibujan cejas por medio de la técnica del microblading, mientras que las de Lucena las desdibujan con el láser si el objetivo fuera lucir unas cejas naturales. La hija de la fundadora del medspa también se enfoca en los tratamientos para la pérdida de peso.

Ambas, madre e hija, iniciaron en el mundo de la belleza a la misma edad. Ferreira tiene en su haber más de dos décadas como dermatocosmiatra y Ferreira, de 22 años, se abre camino en el campo de la estética enfocada, además del láser, en la pérdida de peso, y con el propósito de expandir los servicios del medspa, que celebra en agosto 23 años de fundado.

“Empezamos hace unos dos años con el tema de la pérdida de peso, pero lo ideal es que vayamos creciendo para trabajar más cosas, como el reemplazo hormonal, la pérdida de cabello o el desbalance en quienes padecen fuertes efectos de la menopausia. Esa área endocrina, de las hormonas, es lo que más me interesa”, dijo Fabiola Lucena.

“Desde que veía a mi mamá sabía que quería estar en el área de la belleza. Y siempre ha sido una meta trabajar con ella y luego lograr mis propias metas. Empecé trabajando con ella como recepcionista a los 18 años”, añadió Lucena.

A Ferreira, por su parte, lo que la mantiene motivada en su trabajo es el aporte de autoestima que cada transformación, por más sutil que sea, ofrece a sus pacientes.

“Lo que más me gusta es que la gente recupere su autoestima, porque hay quien vive muy triste porque no le gusta lo que ve al espejo. Y con detalles mínimos puede haber una gran mejoría. Hay que ir poco a poco, con cambios sutiles, pero en la cara cada cambio mínimo hace una gran diferencia. La premisa es ir de menos a más”, aseguró Ferreira.

“Comencé a los 18 años. Cuando me casé, mi papá me regaló un centro de estética chiquito que tenía en Capitolio, en Caracas. Y como me casé y estaba embarazada, el me regaló el negocio para que empezara a trabajar, pero yo llevaba años trabajando con ellos. Mi papá iba a congresos de estética y yo le ayudaba desde que tenía 12 años, pero cuando me regaló el centro fue que tuve el despertar y lo hice serio”, recordó la experta.

En Vizage, la belleza es un asunto familiar, una vocación por la estética trasmitida a tres generaciones. Ferreira también ha aprendido de su madre, Eddy Gómez, quien cuenta con vasta experiencia en este campo.

Gómez es la encargada de moldear siluetas con el body sculpting, tratamiento que, tal como su nombre indica, esculpe el cuerpo con la ayuda de tecnologías como el VelaShape, que aplica radiofrecuencia para remodelar y reducir grasa abdominal.

Además, por medio de la cavitación se emiten ondas que rompen adipocitos de grasa acumulada y se disuelven para ser expulsados por los ganglios. Luego se termina con un drenaje linfático que se realiza con un masaje manual o con máquina. Otra opción para disolver la grasa es la carboxiterapia, que estimula los tejidos al favorecer la oxigenación celular y, por ende, resulta eficaz a la hora de combatir la celulitis.

Para Gómez, sin embargo, no existe un “cuerpo ideal”, aunque se puede llegar a una meta individual con paciencia y reeducando la mente en cuanto a la actividad física y la alimentación sana.

“El cuerpo ideal no existe. Esos cuerpos de mises son, generalmente, fabricados para concursos. Esas medidas de Barbie han sido inculcadas para seguir un patrón. Nosotros vamos poco a poco, buscando la manera de ir alcanzando medidas adecuadas, pero con armonía. Llegamos a las metas con reeducación, porque tenemos que concientizar que todo está de acuerdo con la disciplina que tengamos en lo que comemos, porque no todo el tiempo podemos estar a dieta, no hay que llegar a extremos, todo tiene un límite. Es tan bonita una anatomía armoniosa”, indicó Gómez.

Otro tratamiento que realiza es el del plasma capilar, una técnica innovadora que provoca un efecto bioestimulante al aportar nutrientes, lo que fortalece y mejora la calidad del cabello que se haya debilitado debido a la caída excesiva.

