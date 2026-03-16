martes 17  de  marzo 2026
EMPODERAMIENTO

Carla Mendoza presenta conferencia "Del punto de quiebre al punto de poder", inspirando a más de 300 personas

Mendoza compartió su historia dentro de la industria de los seguros y cómo los momentos de dificultad pueden convertirse en el punto de partida para construir liderazgo

Carla Mendoza en el evento Huellas 2026.

Carla Mendoza en el evento Huellas 2026.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La especialista en seguros y educación financiera Carla Mendoza, CEO de CM Insurance Advisors, fue una de las protagonistas del evento Huellas 2026, realizado el pasado 14 de marzo, donde presentó su conferencia “Del punto de quiebre al punto de poder” frente a más de 300 asistentes, entre agentes de seguros, emprendedores y profesionales del mercado hispano en Estados Unidos.

Durante su intervención, Mendoza compartió su historia dentro de la industria de los seguros y cómo los momentos de dificultad pueden convertirse en el punto de partida para construir liderazgo, disciplina y crecimiento profesional. Su mensaje estuvo enfocado en ayudar a los asistentes a transformar las dudas, el miedo y los obstáculos en herramientas para fortalecer su carrera y su mentalidad empresarial.

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Uno de los conceptos centrales de su conferencia fue la forma en que deben entenderse las ventas en la industria de seguros y servicios financieros. “Vender no es convencer, es comprender”, explicó Mendoza, destacando que el verdadero crecimiento de un agente ocurre cuando aprende a escuchar, validar las preocupaciones del cliente y ofrecer soluciones reales basadas en confianza.

En su presentación también abordó las habilidades que, según su experiencia, permiten romper los llamados “duelos internos” del crecimiento profesional, entre ellas, validar preocupaciones, diferenciar objeciones de condiciones, escuchar sin anticipar, ir a la raíz del problema, convertir dudas en oportunidades y compartir historias reales que conecten con las necesidades del cliente.

Asimismo, Mendoza habló sobre los obstáculos más comunes que enfrentan los profesionales que desean escalar en la industria, lo que definió como “duelos que frenan el crecimiento”, entre ellos no creer en uno mismo, la falta de estructura, el miedo a salir de lo seguro, no invertir en el negocio, la falta de determinación y la falta de entrenamiento. “No es falta de talento. Son batallas internas que todos debemos aprender a superar”, expresó durante su intervención.

El evento Huellas 2026 también contó con la participación de reconocidos líderes del sector, entre ellos Susi Vereecken, directora ejecutiva de Maxwell Leadership® en América Latina; Adrián Chirinos, CEO de Ávila Insurance; Claudio García; Paula Forero, keynote speaker en liderazgo y ventas financieras; y Mariale y Jhonny, quienes compartieron estrategias y experiencias sobre liderazgo, crecimiento empresarial y desarrollo de agentes dentro de la industria de seguros.

Con su participación en este encuentro, Carla Mendoza reafirma su compromiso con la formación de nuevos profesionales y con la educación financiera de la comunidad hispana, promoviendo un enfoque en el que las ventas dejan de ser una transacción para convertirse en una herramienta de servicio, confianza y estabilidad para las familias.

Para más información sobre Carla Mendoza y su trabajo en asesoría de seguros y formación de agentes, puede visitar www.cminsuranceadvisors.com o seguir su cuenta de Instagram @carlamendozaoficial @cm.insurance

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