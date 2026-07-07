Celebran en Miami el primer Festival Internacional de las Artes para Niños

MIAMI .- El teatro infantil es el gran protagonista del I Festival Internacional de las Artes para Niños , una nueva iniciativa cultural de la organización sin fines de lucro Para Bajitos, que tendrá lugar el próximo 17 de julio con una programación que integra en una sola jornada estrenos de teatro, literatura y cine de la mano de artistas de Cuba, Venezuela y Perú.

El evento, que nace con la intención de celebrarse anualmente y aspira a convertirse en un espacio de intercambio artístico dedicado a la infancia y a las familias del sur de Florida, se llevará a cabo a las 5:00 p.m. en el Lehman Theater, North Campus, en 11380 NW 27th Avenue, Room 1315, en Miami.

Esta primera edición se dedica a la memoria del reconocido actor, director y productor Mario Ernesto Sánchez, figura indispensable del teatro cubano en el exilio, fundador del grupo Teatro Avante y del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami en 1986.

La programación estará encabezada por el estreno mundial del musical original El Portal de la Imaginación y el Destino, una creación colectiva de los niños que participan en la obra, bajo la dirección de la actriz y productora Yani Martin, presidenta y directora artística de Para Bajitos.

La obra, una idea original de los estudiantes del Summer Camp 2026 de la organización, narra la historia de dos hermanas separadas desde la infancia que deberán atravesar cuatro mundos mágicos para reencontrarse y enfrentarse al Señor Oscuro. La producción combina actuación, teatro musical, danza, escenografía y efectos visuales para transmitir un mensaje sobre la amistad, la creatividad, la perseverancia y la importancia de creer en uno mismo.

El festival también servirá de escenario para la première oficial del libro infantil Una aventura en los Andes, de la escritora y conferencista venezolana Yanet Pájaro. Inspirada en la riqueza natural y cultural de la cordillera andina, la obra invita a los niños a descubrir Latinoamérica a través de una historia de aventura e imaginación.

Pájaro es fundadora y presidenta de PISHIKO MEDIA, una editorial y productora creativa dedicada al desarrollo de libros, audiolibros, contenidos educativos y experiencias narrativas para niños y familias, con un enfoque orientado al fortalecimiento de la lectura, de los valores y del bienestar emocional.

La representación peruana llegará de la mano del cineasta Steven Salgado, fundador y CEO de Salgado Studios, quien presentará en exclusiva el Behind the Scenes del cortometraje bilingüe We Don't Have Money For Zombies, una producción realizada junto a Para Bajitos. El material ofrecerá un recorrido por el proceso creativo del proyecto y mostrará cómo niños, jóvenes artistas y profesionales del cine colaboraron para sacar adelante una producción independiente centrada en la imaginación y el trabajo en equipo.

Otras presentaciones del I Festival Internacional de las Artes para Niños. Cortesía

Además de los tres estrenos, los asistentes podrán compartir con autores, realizadores y artistas invitados, así como participar en una sesión de fotos con el elenco y los invitados especiales al finalizar la jornada.

Según sus organizadores, el Festival Internacional de las Artes para Niños nace con la misión de convertirse en uno de los principales encuentros dedicados a las artes infantiles en el sur de Florida. En futuras ediciones, el festival buscará incorporar compañías teatrales internacionales, eventos de cine para niños, ferias de libros, exposiciones de arte visual, talleres, clases magistrales y otras actividades educativas dirigidas a toda la familia.

Con esta primera edición, Para Bajitos busca fortalecer el acceso de la niñez a propuestas culturales de calidad y contribuir a posicionar a Miami como un punto de encuentro para la creación artística infantil internacional, así como promover el intercambio cultural y el desarrollo creativo de las nuevas generaciones.

Colaboraron con el festival entidades como PISHIKO MEDIA, Salgado Studios, NOVA Dental Studio, Stronger Steps Pediatric Care, By Brothers, 1AC, G&J, Daga Pizza, Mariu Photos, Lys Steva LLC, El Palacio de los Jugos, y Darina Mendez (realtor).

Para Bajitos también prepara una nueva temporada de La Cucarachita Martina y el Ratoncito Pérez, dirigida por Sara Miyares, con versión de Ulises García sobre el clásico del dramaturgo cubano Abelardo Estorino. Protagonizada por Yani Martin y Steven Salgado, la obra infantil celebrará seis meses en cartelera durante la clausura del festival. La producción cuenta además con escenografía de Nobarte (Pedro Balmaceda y Jorge Noa), vestuario y máscaras de Zenén Calero, diseño gráfico de Román Fernández y música original de Ernesto Lecuona, en colaboración con la Sala Catarsis, sede también del festival.

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El I Festival Internacional de las Artes para Niños se celebrará el viernes 17 de julio a las 5:00 p.m. en el Lehman Theater del North Campus. La entrada incluye el estreno del musical El Portal de la Imaginación y el Destino, la presentación del libro Una aventura en los Andes, la proyección exclusiva del detrás de cámaras de We Don't Have Money For Zombies, así como un encuentro con los artistas.