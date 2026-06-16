martes 16  de  junio 2026
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Javier Bardem plasma sus huellas en el Teatro Chino de Los Ángeles

En la ceremonia estuvieron presentes sus hijos, Leo y Luna Encinas Cruz. Aunque Penélope Cruz estuvo ausente, Bardem le dedicó palabras de agradecimiento

El actor español Javier Bardem posa en el estreno de El ser querido en el Festival de Cine de Cannes.

El actor español Javier Bardem posa en el estreno de El ser querido en el Festival de Cine de Cannes.

AFP

LOS ÁNGELES.- El actor español Javier Bardem imprimió este lunes sus huellas en el histórico Teatro Chino de Hollywood en una ceremonia en la que reivindicó el legado artístico de su familia y rindió homenaje a su madre.

"Me emociona por el apellido Bardem, que es un apellido que lleva mucho tiempo en esta profesión. Yo soy nada más que un representante de ese apellido", dijo el actor después de haber impreso sus manos, sus pies, su firma y hasta su nariz en el cemento.

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"El hecho de que Bardem esté ahí me hace muy feliz por mi madre, por mi tío, por mis primos, por mis hermanos, por mis abuelos", añadió el español arropado por figuras como los directores Denis Villeneuve y Michael Mann, presentes en el homenaje.

El actor, cuyo nombre completo es Javier Ángel Encinas Bardem, lleva el apellido de su madre, la fallecida actriz y activista Pilar Bardem, a quien durante el homenaje describió como la "persona más importante en su formación" y de quien aseguró haber aprendido a levantar la voz por las causas en las que creía.

"Una lección muy importante que aprendí de ella como actriz es que nunca debes casarte con el éxito ni con el fracaso, porque ambos son una mentira", apuntó.

"Pero la lección más importante que aprendí de ella es que nunca renuncies a tu voz ante la injusticia ni ante quienes no suelen ser escuchados", dijo Bardem, quien volvió a denunciar el genocidio en Gaza y la violencia de los colonos en Cisjordania: "Ambos son crímenes que nos definen a todos en este momento de la historia".

Ceremonia

Al plasmar sus huellas, Bardem se mostró especialmente juguetón: mientras hundía las manos en el cemento fresco apoyado sobre las rodillas, imitó el mugido de una vaca, ladró como un perro e incluso bromeó con que estaba a punto de orinarse como uno de ellos.

El director canadiense Denis Villeneuve, con quien ha trabajado en la saga Dune, aseguró que cuando conoció al actor de 'Vicky Cristina Barcelona' se sintió intimidado.

"Estaba esperando conocer a esa figura taciturna, intimidante y oscura", dijo Villeneuve, en alusión a Anton Chigurh, el despiadado personaje de No Country for Old Men que le valió a Bardem el Óscar al mejor actor de reparto.

"No es precisamente el tipo de hombre con el que te quieres tomar un Arnold Palmer", bromeó. "Pero en cambio, ¿qué me encontré?; A un oso de felpa. Una de las personas más amables, encantadoras y educadas que he conocido en mi vida", añadió.

Tanto Villeneuve como Michael Mann, con quien trabajó en Collateral (2004), destacaron su profesionalismo, su generosidad y su calidad humana, así como su compromiso político que, según Mann, "va más allá de lo inmediato".

En la ceremonia también estuvieron presentes sus hijos, Leo y Luna Encinas Cruz. Aunque Penélope Cruz estuvo ausente, Bardem quiso incluirla en el homenaje y le dedicó unas palabras de agradecimiento.

El actor ya había sido homenajeado en el bulevar de Hollywood en 2012 cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama, justo un día antes del estreno en Estados Unidos de la película de James Bond Skyfall.

Este año Bardem estrenó en Apple TV la serie Cape Fear, en donde da vida al villano Max Cady; en el Festival de Cannes presentó 'El ser querido', del español Rodrigo Sorogoyen, y aún se espera el estreno de Dune: Part Three.

FUENTE: EFE

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