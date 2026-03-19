jueves 19  de  marzo 2026
MÚSICA

Celeste Sanazi transforma el desamor en salsa poderosa con "Sabor a ti"

El tema surgió casi como un ejercicio creativo, pero con una intención clara: dialogar con el clásico bolero “Sabor a mí” y resignificarlo

La artista Celeste Sanazi.&nbsp;

La artista Celeste Sanazi. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La artista Celeste Sanazi vuelve a levantar la voz, y esta vez lo hace con un sencillo que no solo se escucha: se siente, se confronta y se saborea. “Sabor a ti” es una salsa intensa, honesta y profundamente emocional. No es simplemente una historia de un amor que no funcionó. Es una historia sin el típico final feliz, pero con un final lúcido.

La canción retrata el momento en que una mujer deja de insistir en alguien que no está dispuesto a crecer ni comprometerse, y entiende que, en el intento, estaba perdiéndose a sí misma. No es un relato de despecho, sino de claridad: a veces el verdadero cierre no es que el amor funcione, sino reconocer que lo que te ofrecen no te alcanza.

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Inspirada en una generación marcada por el lema de las parejas “hasta que la muerte nos separe”, Celeste transforma experiencias propias y ajenas en una narrativa poderosa.

“Viví en la época donde las parejas ‘para siempre’ eran el objetivo. Donde separarse era fracasar. Donde muchas veces se sostenían relaciones rotas para no ‘romper’ la familia”, comparte. “Viví en la época donde las parejas ‘para siempre’ eran el objetivo. Donde separarse era fracasar. Donde muchas veces se sostenían relaciones rotas para no ‘romper’ la familia”, comparte.

De esas historias —de mujeres que aguantaban, de amores emparchados, de silencios que se volvían enfermedad— nace “Sabor a ti”: una canción que se atreve a hablar de lo incómodo, de lo que antes era tabú. No es casualidad que Celeste mencione influencias como Pimpinela o el fenómeno teatral de Mentiras, obras que en su momento pusieron en palabras las contradicciones del amor romántico.

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El tema surgió casi como un ejercicio creativo, pero con una intención clara: dialogar con el clásico bolero “Sabor a mí” y resignificarlo. “Quise hacer un guiño a esa versión mega romántica y crear la historia sin el típico final feliz de ese cuento”, explica. Así, donde antes había promesa eterna, ahora hay conciencia y decisión.

Musicalmente, “Sabor a ti” mantiene la línea latina que atraviesa su nuevo álbum, pero con un carácter propio. Si su sencillo anterior, “Cúlpame”, apostaba por una salsa más de salón y dramática, esta nueva entrega incorpora un tres cubano y matices cercanos al bugaloo, logrando un equilibrio entre tradición y frescura. El productor Sapo fue clave para encontrar una identidad sonora que contrastara con sus otras salsas y potenciara la fuerza del mensaje.

Celeste no busca que el público salga derrotado tras escucharla. Al contrario. “Quiero que se lleven un sabor intenso. Como cuando pruebas algo que pica un poco, pero te encanta. Que sientan identificación y al mismo tiempo empoderamiento”.

“Sabor a ti” es confesión y catarsis. Es ese día nublado y pesado que poco a poco se despeja con una corriente de aire nueva. Es la mujer que deja de creer en discursos impuestos y decide narrar su propia historia. Es vulnerabilidad convertida en poder.

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El sencillo forma parte de un álbum de 15 canciones que Celeste viene lanzando desde noviembre, un proyecto que define como “mega poderoso y honesto”. Cada tema aborda situaciones incómodas que todos hemos vivido, pero desde una mirada frontal, muy conectada con sus raíces argentinas y su propósito artístico: encontrar espacios de verdad.

Con este lanzamiento, Celeste Sanazi no solo presenta una canción; propone una conversación. Una invitación a escuchar con auriculares, en el auto o a todo volumen, para sentir “a fuego” cada arreglo, cada golpe de percusión, cada palabra que arde y sana al mismo tiempo.

Porque “Sabor a ti” no habla del amor perfecto. Habla del amor real. Y ese, cuando se canta con honestidad, siempre deja huella.

Conozca más sobre la artista en su perfil de Instagram.

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