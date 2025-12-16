miércoles 17  de  diciembre 2025
GASTRONOMÍA

Cha Cha Chá elige Miami para su nueva expansión en Estados Unidos

Tras una recomendación Michelin en Los Ángeles, el concepto mexicano apuesta por el sur de Florida con un enfoque comunitario

Algunos platillos del restaurante Cha Cha Chá, recomendado por la Guía Michelin en Los Ángeles.&nbsp;

Algunos platillos del restaurante Cha Cha Chá, recomendado por la Guía Michelin en Los Ángeles. 

Cortesía
Una de las delicias del restaurante Cha Cha Chá.

Una de las delicias del restaurante Cha Cha Chá.

Cortesía
Oferta gastronómica en Cha Cha Chá.&nbsp;

Oferta gastronómica en Cha Cha Chá. 

Cortesía
Maridaje entre cócteles y platillos.&nbsp;

Maridaje entre cócteles y platillos. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Miami suma un nuevo protagonista a su cautivadora escena culinaria. Cha Cha Chá, el concepto de cocina mexicana contemporánea, recomendado por la Guía Michelin en Los Ángeles, abre sus puertas en la capital del sur de Florida con una propuesta que apuesta por la cercanía, el diseño y una experiencia pensada para el día a día en una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos.

La llegada de Cha Cha Chá confirma el creciente interés de Miami por propuestas gastronómicas que combinan identidad cultural, estética cuidada, y cocina accesible sin sacrificar calidad. El restaurante se presenta como un punto de encuentro donde la modernidad mexicana se traduce en sabores expresivos, ambiente relajado y una vibra urbana que conecta con el estilo de vida local.

Lee además
Referencia olla de presión eléctrica
TENDENCIA

Cocina sin estrés: descubre la olla de presión eléctrica segura y rápida
El objetivo de La Fe es que a través de sus alimentos se creen conexiones auténticas.
SABORES

La marca de alimentos La Fe lanza concurso de recetas de cocina en tributo al Mes de la Herencia Hispana
comida - Cortesía
Una de las delicias del restaurante Cha Cha Chá.

Una de las delicias del restaurante Cha Cha Chá.

Un concepto nacido en la CDMX que conquista Estados Unidos

Cha Cha Chá surge como parte del movimiento culinario contemporáneo que ha posicionado a la Ciudad de México como una de las capitales gastronómicas más influyentes del mundo. Su propuesta combina raíces tradicionales con una visión moderna, tanto en la cocina como en el diseño, celebrando la cultura mexicana desde una mirada actual y cosmopolita.

gastronomía - Cortesía
Oferta gastronómica en Cha Cha Chá.

Oferta gastronómica en Cha Cha Chá.

Tras su exitoso debut en Los Ángeles, donde obtuvo una recomendación en la Guía Michelin, el concepto llega a Miami respaldado por el mismo equipo creativo detrás de Loreto, uno de los restaurantes mexicanos más aclamados del panorama angelino. La expansión consolida a Cha Cha Chá como una marca que entiende y dialoga con las grandes ciudades.

Miami como nuevo hogar: misma esencia, enfoque más local

Aunque mantiene los estándares de calidad que le dieron reconocimiento nacional, la versión miamense de Cha Cha Chá adopta un enfoque más íntimo y comunitario. La idea, explican sus creadores, es integrarse al ritmo del barrio y convertirse en ese lugar al que se vuelve sin pensar, ya sea para una cena espontánea o una larga sobremesa entre amigos.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Cha Cha Cha (@chachacha.us)

“Miami nos inspiró desde el principio. Queríamos crear un espacio que se sintiera parte de la comunidad, relajado y con estilo sin esfuerzo”, señalan desde el equipo del restaurante. “Un lugar para buena comida, buenos tragos y buena energía”.

El menú de Cha Cha Chá en Miami conserva los pilares que definen su ADN culinario, al tiempo que introduce platos creados exclusivamente para esta sede. La propuesta apuesta por una cocina mexicana contemporánea, vibrante y cercana, pensada tanto para planes improvisados como para ocasiones especiales.

comida - Cortesía
Maridaje entre cócteles y platillos.

Maridaje entre cócteles y platillos.

Con esta apertura, Cha Cha Chá se suma a la transformación constante de la oferta gastronómica de Miami, una ciudad que sigue consolidándose como un cruce cultural donde las cocinas latinoamericanas encuentran nuevas formas de expresión.

Temas
Te puede interesar

Sofía Lafuente sale de la rutina con el groove "La Cocina"

Entrenador del Heat se apoya en comparación con Dwyane Wade para retar a Norman Powell

Rolando Escalona asume el Distrito 3 de Miami y promete ponerle fin a la división política

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
VENEZUELA

La nobel de la paz María Corina Machado abandona Oslo

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Te puede interesar

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Anthony Rodríguez, presidente de la Comision de Miami-Dade. 
TRES VIAS

Incinerador de Miami-Dade: Comisión pospone decisión y pide a competidores una oferta conjunta

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix
COMPRAVENTA

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca