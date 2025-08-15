Christian Nodal admite choques con Pepe Aguilar al inicio de su relación con Ángela

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin Grammy Acoustic Sessions en el Grammy Museum, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Christian Nodal ha revelado que el inicio de su relación con Ángela Aguilar no estuvo exento de tensiones, especialmente con su suegro, el reconocido cantante Pepe Aguilar . En una entrevista con Adela Micha, el intérprete de Botella tras botella confesó que, al principio, la convivencia y los acercamientos con el patriarca de la dinastía Aguilar fueron complicados.

“El diablo. Sí, fue muy difícil… hubo muchos choques al principio”, admitió Nodal, explicando que debió aprender a separar la figura pública de Pepe Aguilar de su papel como padre. “Tienes que pensar que no es Pepe Aguilar, es el papá de mi esposa… él hablaba como papá”, señaló.

Según el cantante, las dificultades surgieron en parte por la preocupación que Pepe tenía respecto a la seriedad de su romance con Ángela. “Estaba muy asustado… no fue fácil los acercamientos”, reconoció, aunque dejó claro que siempre prevaleció el respeto mutuo.

Con el tiempo, la relación entre ambos se ha transformado para bien. Nodal destacó que la intervención de su suegra, Aneliz Álvarez, fue clave para suavizar el ambiente en los primeros encuentros. “Mi suegra ayudó a mejorar la situación. Pepe tenía miedo, pensó que esto no iba a durar…”, comentó.

Nodal recordó además que, antes de que su noviazgo con Ángela fuera público, decidió hablar personalmente con Pepe para pedirle permiso de que ella lo acompañara a un compromiso en Monterrey, dejando claro que sus intenciones eran formales. “Se puso bravo el jefe”, bromeó sobre aquella conversación inicial.

Sobre Cazzu

También rompió el silencio sobre su polémica separación con Cazzu, a quien ofreció disculpas públicas y aseguró que su nuevo romance nació tras la ruptura, pero que fue un proceso doloroso para todos los involucrados.

“De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me mega enamoré”, expresó Nodal con un tono serio y reflexivo en un adelanto de su entrevista con la periodista Adela Micha.

El cantante reveló que su historia con Cazzu tuvo varias pausas antes del final definitivo: “Ya habíamos terminado seis veces antes”, admitió, dejando claro que la separación no fue repentina.

Nodal insistió en que Ángela Aguilar no tuvo nada que ver en el rompimiento y que su historia de amor comenzó únicamente después de cerrar el capítulo con la rapera argentina: “Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”.