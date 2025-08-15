viernes 15  de  agosto 2025
FAMOSOS

Christian Nodal admite choques con Pepe Aguilar al inicio de su relación con Ángela

Según Nodal, las dificultades surgieron en parte por la preocupación que Pepe tenía respecto a la seriedad de su romance con Ángela

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin Grammy Acoustic Sessions en el Grammy Museum, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin Grammy Acoustic Sessions en el Grammy Museum, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Alberto E. Rodríguez/Vía Getty Images
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Christian Nodal ha revelado que el inicio de su relación con Ángela Aguilar no estuvo exento de tensiones, especialmente con su suegro, el reconocido cantante Pepe Aguilar. En una entrevista con Adela Micha, el intérprete de Botella tras botella confesó que, al principio, la convivencia y los acercamientos con el patriarca de la dinastía Aguilar fueron complicados.

“El diablo. Sí, fue muy difícil… hubo muchos choques al principio”, admitió Nodal, explicando que debió aprender a separar la figura pública de Pepe Aguilar de su papel como padre. “Tienes que pensar que no es Pepe Aguilar, es el papá de mi esposa… él hablaba como papá”, señaló.

Lee además
Raul de Molina.
FAMOSOS

Raúl de Molina critica a Christian Nodal y defiende a Ángela Aguilar
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
FAMOSOS

Nodal habla de su ruptura con Cazzu y su amor por Ángela

Según el cantante, las dificultades surgieron en parte por la preocupación que Pepe tenía respecto a la seriedad de su romance con Ángela. “Estaba muy asustado… no fue fácil los acercamientos”, reconoció, aunque dejó claro que siempre prevaleció el respeto mutuo.

Con el tiempo, la relación entre ambos se ha transformado para bien. Nodal destacó que la intervención de su suegra, Aneliz Álvarez, fue clave para suavizar el ambiente en los primeros encuentros. “Mi suegra ayudó a mejorar la situación. Pepe tenía miedo, pensó que esto no iba a durar…”, comentó.

Nodal recordó además que, antes de que su noviazgo con Ángela fuera público, decidió hablar personalmente con Pepe para pedirle permiso de que ella lo acompañara a un compromiso en Monterrey, dejando claro que sus intenciones eran formales. “Se puso bravo el jefe”, bromeó sobre aquella conversación inicial.

Sobre Cazzu

También rompió el silencio sobre su polémica separación con Cazzu, a quien ofreció disculpas públicas y aseguró que su nuevo romance nació tras la ruptura, pero que fue un proceso doloroso para todos los involucrados.

“De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me mega enamoré”, expresó Nodal con un tono serio y reflexivo en un adelanto de su entrevista con la periodista Adela Micha.

El cantante reveló que su historia con Cazzu tuvo varias pausas antes del final definitivo: “Ya habíamos terminado seis veces antes”, admitió, dejando claro que la separación no fue repentina.

Nodal insistió en que Ángela Aguilar no tuvo nada que ver en el rompimiento y que su historia de amor comenzó únicamente después de cerrar el capítulo con la rapera argentina: “Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”.

Temas
Te puede interesar

Presentadora Maxine Woodside califica a Cazzu como fea y mala gente

Pensión que Christian Nodal envía no es suficiente según Cazzu

Joven besado por Christian Nodal durante un concierto rompe el silencio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. video
VENEZUELA

María Corina Machado: hay avance para debilitar régimen de Maduro, estamos reconectados

María Carolina Hoyos Turbay, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, dice que su hermano Miguel Uribe Turbay es como si fuera su hijo
COLOMBIA

Hermana de Miguel Uribe Turbay: "Espero que realmente se haga justicia"

Jackie García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
LO QUE VIENE

Hialeah anticipa subida en factura de agua y busca eliminar pensiones aprobadas en marzo

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 15 de agosto de 2025, rumbo a Alaska para reunirse con el presidente ruso. El presidente estadounidense Donald Trump partió de Washington el viernes rumbo a Alaska para una cumbre de alto riesgo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania.  
ENCUENTRO

Trump y Putin se dirigen ya a Alaska para su esperado cara a cara
Taylor Stanberry  recibe un cheque por $10.000 tras ganar el Desafío de Pitones de Florida 2025™.
LA GANADORA

Joven cazadora rompe récord en el Desafío de Pitones de Florida 2025

El recluso Christopher Castro y los oficiales Shentrica Clark y DAndre Hill
SUCESOS

Acusan a siete oficiales penitenciarios de Florida por golpiza a recluso

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

Jackie García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
LO QUE VIENE

Hialeah anticipa subida en factura de agua y busca eliminar pensiones aprobadas en marzo