Presentadora Maxine Woodside califica a Cazzu como fea y mala gente

MIAMI.- La presentadora Maxine Woodside desató una nueva controversia en su programa Todo para la mujer, tras emitir comentarios severos contra la cantante argentina Cazzu, quien recientemente visitó México para presentar su libro Perreo: una revolución. Las críticas se hicieron públicas luego de que Cazzu relatara cómo ha lidiado con la fama, su maternidad y los constantes cuestionamientos mediáticos.
Durante la emisión, Woodside sostuvo: “Ella jamás, en sus más locas fantasías, pensó que iba a ser tan famosa en México, a partir de que anduvo con Nodal. Aquí no la conocíamos, perdóname, aquí no sabíamos quién era Cazzu hasta que anda con Nodal.”
Además, al referirse al impacto mediático que generaría la presentación del libro, agregó: “Somos muy morbosos, vamos a ver qué dice de Nodal, vamos a ver cómo se conocieron, vamos a ver cómo le curó las heridas porque según ella Nodal llegó muy herido por Belinda y ella le curó las heridas.”
Y remató con una frase que resonó entre sus comentarios más controversiales: “Ahora sí que ¿fea y mala gente?”
Reacciones
Las palabras generaron rechazo inmediato en redes sociales y entre los seguidores de Cazzu. Muchos consideraron que el comentario reduce a la artista a un estereotipo negativo, cuestionando tanto su trayectoria artística como su valor como persona. Sus fans no se hicieron esperar e hicieron sentir su defensa en plataformas digitales.
Estas declaraciones se producen en un momento delicado para Cazzu, quien además de promocionar su libro, ha enfrentado comentarios por temas personales: su maternidad junto a Christian Nodal, diferencias públicas con su expareja y comparaciones con Ángela Aguilar, actual pareja del cantante. La percepción de que su reconocimiento en México estaría vinculado únicamente al noviazgo con Nodal ha sido tema recurrente en diversos medios.