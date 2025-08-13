Presentadora Maxine Woodside califica a Cazzu como fea y mala gente

MIAMI.- La presentadora Maxine Woodside desató una nueva controversia en su programa Todo para la mujer, tras emitir comentarios severos contra la cantante argentina Cazzu , quien recientemente visitó México para presentar su libro Perreo: una revolución. Las críticas se hicieron públicas luego de que Cazzu relatara cómo ha lidiado con la fama, su maternidad y los constantes cuestionamientos mediáticos.

Durante la emisión, Woodside sostuvo: “Ella jamás, en sus más locas fantasías, pensó que iba a ser tan famosa en México, a partir de que anduvo con Nodal . Aquí no la conocíamos, perdóname, aquí no sabíamos quién era Cazzu hasta que anda con Nodal.”

Además, al referirse al impacto mediático que generaría la presentación del libro, agregó: “Somos muy morbosos, vamos a ver qué dice de Nodal, vamos a ver cómo se conocieron, vamos a ver cómo le curó las heridas porque según ella Nodal llegó muy herido por Belinda y ella le curó las heridas.”

Y remató con una frase que resonó entre sus comentarios más controversiales: “Ahora sí que ¿fea y mala gente?”

Reacciones

Las palabras generaron rechazo inmediato en redes sociales y entre los seguidores de Cazzu. Muchos consideraron que el comentario reduce a la artista a un estereotipo negativo, cuestionando tanto su trayectoria artística como su valor como persona. Sus fans no se hicieron esperar e hicieron sentir su defensa en plataformas digitales.

Estas declaraciones se producen en un momento delicado para Cazzu, quien además de promocionar su libro, ha enfrentado comentarios por temas personales: su maternidad junto a Christian Nodal, diferencias públicas con su expareja y comparaciones con Ángela Aguilar, actual pareja del cantante. La percepción de que su reconocimiento en México estaría vinculado únicamente al noviazgo con Nodal ha sido tema recurrente en diversos medios.