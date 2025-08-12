martes 12  de  agosto 2025
Pensión que Christian Nodal envía no es suficiente según Cazzu

La intérprete enfatizó que no desea entrar en una batalla legal por la manutención, y señaló que agradece poder generar suficientes ingresos para mantener a su pequeña

La cantante argentina Cazzu y su hija Inti.

Captura de pantalla/Youtube/Cris
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Cazzu no dudó en exponer su descontento con la pensión alimentaria que Christian Nodal le envía mensualmente para el bienestar de Inti, la hija a la que dieron la bienvenida en 2023. Y fue durante su visita a México que la cantante argentina expuso su sentir ante lo que considera que no es un acuerdo justo.

Durante su participación en el programa Venga la alegría, de TV Azteca, la intérprete fue cuestionada al respecto, a lo que respondió: "No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo".

Sin embargo, enfatizó que no pretende demandar al mexicano y, al exponer sus razones, también señaló que agradece poder generar suficientes ingresos para mantener a su pequeña.

"Tengo el potencial de trabajar. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad es que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino", confesó.

"A diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija".

Manutención

En 2024, a las pocas semanas de hacerse pública la separación de Christian Nodal y Cazzu, Ana María Alvarado expuso en el programa Sale el Sol, de Imagen TV, que La Jefa le exigía una manutención para Inti de 2.400.000 pesos mexicanos, lo equivalente a 130.000 dólares.

Sin embargo, el equipo legal de Nodal se opuso a la solicitud de la intérprete. "Los abogados de Nodal interpusieron recursos y lo autorizado fue 123,000 pesos mensuales (equivalente a 6.702 dólares)", agregó Alvarado.

Recientemente, el Diario de Nueva York reportó que Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, le había exigido 135 mil dólares, y que el cantante y su equipo legal solo accedieron a 7 mil dólares mensuales para la manutención de Inti.

Ni Cazzu ni Nodal han expuesto la cifra de la manutención de la pequeña.

