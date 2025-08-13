Nodal habla de su ruptura con Cazzu y su amor por Ángela

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Christian Nodal rompió el silencio sobre su polémica separación con Cazzu y su posterior relación con Ángela Aguilar . Además, el intérprete de Botella tras botella ofreció disculpas públicas a la madre de su hija, reconociendo que su nuevo romance nació tras la ruptura, pero que fue un proceso doloroso para todos los involucrados.

“De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me mega enamoré”, expresó Nodal con un tono serio y reflexivo en un adelanto de su entrevista con la periodista Adela Micha.

El cantante reveló que su historia con Cazzu tuvo varias pausas antes del final definitivo: “Ya habíamos terminado seis veces antes”, admitió, dejando claro que la separación no fue repentina.

Nodal insistió en que Ángela Aguilar no tuvo nada que ver en el rompimiento y que su historia de amor comenzó únicamente después de cerrar el capítulo con la rapera argentina: “Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”.

Vínculo permanente

Pese al distanciamiento sentimental, el cantante reconoció que siempre existirá un lazo con Cazzu por el bienestar de su hija Inti. Aunque no sabe si habrá una relación cercana en el futuro, aseguró que el respeto mutuo es prioridad: “¿Si estoy destinado a mantener un vínculo con ella por el resto de mi vida? No lo sé… pero siempre habrá una conexión.”

En la misma conversación, Nodal habló abiertamente de sus sentimientos por Ángela Aguilar, con quien ya celebró su primer aniversario de matrimonio. El artista destacó que se reencontró con una mujer más madura y segura de sí misma: “Me encontré una Ángela más madura. Es el amor de mi vida.”

Las declaraciones de Nodal llegan en medio de una intensa conversación mediática sobre su vida personal, en la que muchos han opinado sobre la rapidez con la que comenzó su nuevo romance.

El cantante, sin embargo, se mostró firme en su verdad y en la decisión de hablar directamente con el público para poner fin a las especulaciones.