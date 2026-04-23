CIDH advierte que cambio político en Venezuela debe incluir garantías reales

La policía venezolana disparó gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes que marchaban hacia el palacio presidencial para exigir aumentos salariales y de pensiones, según AFP.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón Orellana, advirtió que una transición democrática en Venezuela debe implicar un acompañamiento de organizaciones que puedan monitorear la situación en ese país, incluida por años en la "lista negra" de la entidad.

En su informe anual correspondiente a 2025, publicado este jueves, la organización mantiene a Venezuela, Cuba y Nicaragua en el capítulo de naciones en las que pone "un enfoque especial" debido a lo que identifica como severas violaciones de derechos humanos y un entorno de represión.

El planteamiento surge en un contexto marcado por los acuerdos alcanzados entre Washington y la administración de la cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez, instalado tras la caída de Maduro, aunque persisten dudas sobre la profundidad de los cambios en el sistema político venezolano.

"Creemos que después de estar aislado y de no rendir cuentas Venezuela, este cambio debería ir acompañado de una apertura que le permita a la Comisión ir al terreno a verificar la situación de los derechos humanos", dijo Ralón Orellana.

Persecución y censura

Durante años, el régimen chavista negó el acceso a misiones internacionales y rechazó las solicitudes de la CIDH, a la que acusó de parcialidad, mientras se consolidaba un patrón de persecución contra la oposición, censura a los medios y uso de la fuerza contra la disidencia.

Pese a que el chavismo intentó desvincularse del sistema interamericano tras la salida de la OEA impulsada por Maduro en 2017, la CIDH ha sostenido que Venezuela mantiene obligaciones internacionales pendientes, por lo que continúa bajo su monitoreo.

El organismo insistió en que una eventual transición no puede limitarse a acuerdos políticos, sino que debe incluir garantías reales, transparencia institucional y la presencia de observadores independientes que certifiquen cambios concretos en materia de derechos humanos.

Reconfiguración política

El abogado constitucionalista guatemalteco cree que "una visita debe ocurrir pronto".

"No tenemos la posibilidad de ir si no nos da la anuencia el Estado, pero en 2025 veíamos muy poco probable que la Comisión estuviera planteando una visita y ahora lo que estamos es planteándola públicamente, así que esperamos que se dé", agregó.

En este escenario, la posible visita de la CIDH se perfila como una prueba clave para medir si el nuevo ciclo político en Venezuela avanza hacia una transición democrática real o si se trata de una reconfiguración del mismo sistema que ha sido denunciado por la comunidad internacional.

FUENTE: Con información de EFE/Redacción DLA