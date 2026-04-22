miércoles 22  de  abril 2026
OPINIÓN

Foro penal mide el verdadero y penoso "control" de EEUU sobre Venezuela

Mientras haya presos políticos, mientras la represión siga encumbranda y mientras no exista una fecha cierta para una elección legítima, hablar de control o de éxito no pasa de ser ficción vergonzosa

Pedro Mario Burelli.

Pedro Mario Burelli.

X / Pedro Mario Burelli

Por: Pedro Burelli. El éxito se mide por hechos concretos, no por fanfarronadas, mensajes complacientes a Delcy Rodríguez ni relatos exagerados de haber “tomado a Venezuela en 45 minutos”.

Y el hecho central es brutal: mientras haya presos políticos, mientras la represión siga encumbranda y mientras no exista una fecha cierta para una elección legítima, hablar de control o de éxito no pasa de ser ficción vergonzosa.

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Las encuestas demuestran que la inmensa mayoría de los venezolanos agradecemos a Donald Trump la caída de Nicolás Maduro y Cilia Flores, sin embargo, también tenemos derecho a cuestionarnos por qué, tras una operación de tal riesgo, magnitud y sofisticación, se tolera un sistema rastrero, primitivo y basado en la ilegitimidad, la arbitrariedad, la mediocridad y el miedo.

No hay estabilidad posible sobre esa base. No hay razón moral para felicitar a una dictadora mientras sus cárceles siguen llenas. No hay victoria política que valga si termina administrando la misma podredumbre con narrativa maquillada.

Si de verdad mandan en Venezuela, que lo demuestren: liberen a todos los presos políticos y acordemos ya el retorno de todos los exiliados, junto con la fecha de una elección que nos permita reconstruir con entusiasmo y manos pulcras sobre tierra firme. Eso es lo que haría, sin más demora, una democracia ejemplar y solidaria, y lo que dejaría en claro que quienes secuestraron a Venezuela por más de dos décadas no son más que un centenar de matones con pies de barro y charreteras de hojalata. Todo lo demás es cinismo impresentable y complicidad ineludible.

#LIBERTADYA

@SecRubio

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