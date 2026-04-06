Tripulación Artemis II investiga hoy la cara oculta de la Luna, en otro de hito del viaje histórico

La tripulación de la misión Artemis II, el comandante Reid Wiseman (i); el piloto Víctor Glover (2-i); la especialista de misión, Christina Koch (2-d) y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen (d), posando el 1 de abril, en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Estados Unidos), en fotografía cedida por la NASA

MIAMI .- La tripulación de la Misión Artemis II de la NASA ingresó este 6 de abril en esfera de la influencia lunar acercándose a la cara oculta de la Luna , con lo que la nave Orión en su viaje por el espacio alcanza el récord de distancia más cercano al satélite y entra también a un eclipse solar, en otro hito su vuelo histórico.

La agencia espacial de EEUU informó que el equipo de astronautas, comandado por Reid Wiseman, confirmó el ingreso oficial a la esfera próxima a la Luna, durante su sexto día de vuelo a bordo de la nave Orión.

MISIÓN DE LA NASA Artemis II envía las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio en su trayecto hacia a la Luna

Con este acercamiento sin precedentes los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, con la dirección de Wiseman, superan el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.

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Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF — NASA (@NASA) April 6, 2026

Artemis II hacia la Luna

Según la NASA, Orión recorrerá más de 400.000 kilómetros (248.548 millas), permitiendo a los astronautas observar hoy el lado lejano del satélite y estableciendo un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad.

Al alejarse 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra, la tripulación se convierte en los humanos más distantes del planeta, se informó.

Se prevé que Orion pase detrás de la luna hacia las 18:44 (22:44 GMT) de la noche en la costa este estadounidense y que pueda perder la comunicación durante unos 40 minutos.

El fin de semana, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó que este “vacío” en las comunicaciones "es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el control de misiones espaciales, y los astronautas también durante su entrenamiento".

La NASA precisó que el Centro de Control de Misión de la NASA debería restablecer la comunicación con los astronautas hacia las 19:25 (23:25 GMT).

La Tierra desde Artemisa II 3 EFE La Tierra en todo su esplendor fue captada por tripulantes de Artemis II, el 3 de marzo de 2026. EFE

Qué se espera el martes

La agencia informó también que la nave Orion alcanzará mañana martes a las 19:02 (23:02 GMT), su punto más cercano a la Luna, a solo 6.550 kilómetros (4.070 millas) de distancia.

Cinco minutos después, a las 19:07 (23:07 GMT), la nave llegará a su distancia máxima desde la Tierra: 406.760 kilómetros (252.760 millas)

Se espera que la tripulación pueda compartir las primeras imágenes de esta fase de la Misión, luego de que la NASA ofreció al mundo fotografías inéditas de la Luna durante el viaje.

Este domingo, la NASA hizo pública una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II.

El eclipse solar

Durante su histórica aproximación a la Luna, la nave entrará a las 20:35 EST en un eclipse solar, pues el astro pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. Este eclipse solar total no será visible desde la Tierra.

La NASA advirtió que los horarios previstos están sujetos a cambios según las operaciones en tiempo real.

Los cuatro astronautas de Artemis II, que partieron el pasado miércoles desde Florida y que no alunizarán en este viaje, tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.

FUENTE: Con información de la NASA redes, EFE