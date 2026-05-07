Ciudadanos españoles del crucero MV Hondius guardarán cuarentena en el H. Gómez Ulla de Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó que los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius', afectado por hantavirus, serán trasladados desde La Granadilla (Tenerife) al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán bajo atención médica, en observación y en cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.
"Allí se seguirán todos los protocolos necesarios. Seremos especialmente cuidadosos para proteger no solo a las personas que lleguen, sino también a la población en general, adoptando todas las medidas de salud pública oportunas para evitar que, en caso de existir algún paciente sintomático, pueda producirse cualquier transmisión a terceros", explicó la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible.
Un crucero de expedición polar convertido en foco epidemiológico, tres fallecidos, pasajeros confinados y un virus poco habitual fuera de Sudamérica. El brote de hantavirus a bordo del MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, mantiene en alerta a la OMS, a varios gobiernos y ahora también a España, que se prepara para recibir a parte del pasaje.
A continuación, el panorama confirmado hasta ahora.
- El primer caso surgió 11 días después de zarpar de Ushuaia.
- Primera víctima: hombre neerlandés de 70 años, fallecido el 11 de abril a bordo. Presentó fiebre, dolor abdominal y diarrea. Su cuerpo fue retirado en Santa Elena el 24 de abril.
- Segunda víctima: su esposa, de 69 años, murió tras desmayarse en el aeropuerto de Johannesburgo.
- Tercera víctima: pasajero alemán, fallecido el 2 de mayo. La causa aún no ha sido confirmada por la empresa.
Otros casos relevantes:
Un británico dio positivo y fue ingresado en cuidados intensivos en Johannesburgo.
Una persona vinculada al pasajero alemán será evacuada a Países Bajos.
Un caso inicialmente sospechoso resultó asintomático.
En total, viajaban 150 personas: 88 pasajeros y 61 tripulantes.
El virus: la cepa Andes y su riesgo real
El brote está asociado al virus Andes, la única variante de hantavirus capaz de transmitirse entre humanos, aunque solo en contactos muy estrechos.
Los hantavirus pueden causar:
- síndrome cardiopulmonar
- fiebre hemorrágica
- insuficiencia respiratoria
La OMS afirma que no hay evidencia de transmisión sostenida a bordo, pero mantiene la vigilancia activa.
España recibirá al crucero
El Gobierno confirmó que el Hondius llegará en tres o cuatro días al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).
Medidas previstas:
Los 14 españoles, todos asintomáticos, serán trasladados en un avión militar a Torrejón de Ardoz.
Permanecerán en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, que cuenta con una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.
Se activará un mecanismo de evaluación sanitaria y repatriación para el resto de los pasajeros.
Sanidad insiste en que se seguirán “todos los protocolos necesarios”.
Tensión política: Canarias exige información y “lealtad institucional”
El presidente canario, Fernando Clavijo, criticó que el Ejecutivo central no invitara al Gobierno autonómico a la reunión de seguimiento.
Desde Bruselas, reclamó:
- “Respeto, información y lealtad institucional”
- Detalles del acuerdo entre España y la OMS
- Claridad sobre la logística y los riesgos
Clavijo cuestionó que el barco recorra tres días más hasta Canarias y defendió una repatriación directa desde Cabo Verde, aunque reconoció que los casos positivos requieren transporte sanitario especializado.
El barco y la ruta: una expedición polar de lujo convertida en emergencia
El Hondius, inaugurado en 2019, es un buque polar de clase LR PC6, reforzado para hielo y orientado a expediciones con desembarcos en zodiac.
Datos clave:
- Capacidad: 170 pasajeros
- Tripulación: 61
- Precio: suites que superan los 1.000 euros por noche
- Duración típica: 33 a 43 noches
- La ruta confirmada: Ushuaia → Antártida → Malvinas → South Georgia → Nightingale → Tristán de Acuña → Santa Elena → Ascensión → Cabo Verde → Canarias.
FUENTE: Con información de AFP/EFE/EUROPA PRESS/ REDACCIÓN