Ciudadanos españoles del crucero MV Hondius guardarán cuarentena en el H. Gómez Ulla de Madrid

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Se han implementado estrictas medidas de precaución, incluyendo el aislamiento, en el crucero anclado frente a las costas de Cabo Verde, donde se sospecha que un brote de hantavirus ha causado la muerte de tres personas, según informó la compañía operadora el 4 de mayo de 2026.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó que los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius', afectado por hantavirus, serán trasladados desde La Granadilla (Tenerife) al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán bajo atención médica, en observación y en cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.

"Allí se seguirán todos los protocolos necesarios. Seremos especialmente cuidadosos para proteger no solo a las personas que lleguen, sino también a la población en general, adoptando todas las medidas de salud pública oportunas para evitar que, en caso de existir algún paciente sintomático, pueda producirse cualquier transmisión a terceros", explicó la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible.

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VIRUS Pareja vinculada a brote de hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar

Un crucero de expedición polar convertido en foco epidemiológico, tres fallecidos, pasajeros confinados y un virus poco habitual fuera de Sudamérica. El brote de hantavirus a bordo del MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, mantiene en alerta a la OMS, a varios gobiernos y ahora también a España, que se prepara para recibir a parte del pasaje.

A continuación, el panorama confirmado hasta ahora.

El primer caso surgió 11 días después de zarpar de Ushuaia.

Primera víctima: hombre neerlandés de 70 años, fallecido el 11 de abril a bordo. Presentó fiebre, dolor abdominal y diarrea. Su cuerpo fue retirado en Santa Elena el 24 de abril.

Segunda víctima: su esposa, de 69 años, murió tras desmayarse en el aeropuerto de Johannesburgo.

Tercera víctima: pasajero alemán, fallecido el 2 de mayo. La causa aún no ha sido confirmada por la empresa.

Otros casos relevantes:

Un británico dio positivo y fue ingresado en cuidados intensivos en Johannesburgo.

Una persona vinculada al pasajero alemán será evacuada a Países Bajos.

Un caso inicialmente sospechoso resultó asintomático.

En total, viajaban 150 personas: 88 pasajeros y 61 tripulantes.

El virus: la cepa Andes y su riesgo real

El brote está asociado al virus Andes, la única variante de hantavirus capaz de transmitirse entre humanos, aunque solo en contactos muy estrechos.

Los hantavirus pueden causar:

síndrome cardiopulmonar

fiebre hemorrágica

insuficiencia respiratoria

La OMS afirma que no hay evidencia de transmisión sostenida a bordo, pero mantiene la vigilancia activa.

España recibirá al crucero

El Gobierno confirmó que el Hondius llegará en tres o cuatro días al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).

Medidas previstas:

Los 14 españoles, todos asintomáticos, serán trasladados en un avión militar a Torrejón de Ardoz.

Permanecerán en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, que cuenta con una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

Se activará un mecanismo de evaluación sanitaria y repatriación para el resto de los pasajeros.

Sanidad insiste en que se seguirán “todos los protocolos necesarios”.

Tensión política: Canarias exige información y “lealtad institucional”

El presidente canario, Fernando Clavijo, criticó que el Ejecutivo central no invitara al Gobierno autonómico a la reunión de seguimiento.

Desde Bruselas, reclamó:

“Respeto, información y lealtad institucional”

Detalles del acuerdo entre España y la OMS

Claridad sobre la logística y los riesgos

Clavijo cuestionó que el barco recorra tres días más hasta Canarias y defendió una repatriación directa desde Cabo Verde, aunque reconoció que los casos positivos requieren transporte sanitario especializado.

El barco y la ruta: una expedición polar de lujo convertida en emergencia

El Hondius, inaugurado en 2019, es un buque polar de clase LR PC6, reforzado para hielo y orientado a expediciones con desembarcos en zodiac.

Datos clave:

Capacidad: 170 pasajeros

Tripulación: 61

Precio: suites que superan los 1.000 euros por noche

Duración típica: 33 a 43 noches

La ruta confirmada: Ushuaia → Antártida → Malvinas → South Georgia → Nightingale → Tristán de Acuña → Santa Elena → Ascensión → Cabo Verde → Canarias.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/EUROPA PRESS/ REDACCIÓN