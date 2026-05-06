miércoles 6  de  mayo 2026
ALERTA EN ALTA MAR

Qué se sabe del contagio con hantavirus en un crucero de lujo Hondius

El barco no pudo desembarcar en Cabo Verde, ahora recorrerá tres días más hasta Canarias y desde allí se hará los repatriación de los casos asintomáticos

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Se han implementado estrictas medidas de precaución, incluyendo el aislamiento, en el crucero anclado frente a las costas de Cabo Verde, donde se sospecha que un brote de hantavirus ha causado la muerte de tres personas, según informó la compañía operadora el 4 de mayo de 2026.

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Se han implementado estrictas medidas de precaución, incluyendo el aislamiento, en el crucero anclado frente a las costas de Cabo Verde, donde se sospecha que un brote de hantavirus ha causado la muerte de tres personas, según informó la compañía operadora el 4 de mayo de 2026.

AFP

Un crucero de expedición polar convertido en foco epidemiológico, tres fallecidos, pasajeros confinados y un virus poco habitual fuera de Sudamérica. El brote de hantavirus a bordo del MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, mantiene en alerta a la OMS, a varios gobiernos y ahora también a España, que se prepara para recibir a parte del pasaje.

A continuación, el panorama confirmado hasta ahora.

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Una persona con un traje de protección contra materiales peligrosos (2R) es escoltada a una ambulancia desde un avión medicalizado que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, presuntamente infectado con hantavirus, en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, el 6 de mayo de 2026.  
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El brote: tres muertes y varios casos bajo vigilancia

  • El primer caso surgió 11 días después de zarpar de Ushuaia.
  • Primera víctima: hombre neerlandés de 70 años, fallecido el 11 de abril a bordo. Presentó fiebre, dolor abdominal y diarrea. Su cuerpo fue retirado en Santa Elena el 24 de abril.
  • Segunda víctima: su esposa, de 69 años, murió tras desmayarse en el aeropuerto de Johannesburgo.
  • Tercera víctima: pasajero alemán, fallecido el 2 de mayo. La causa aún no ha sido confirmada por la empresa.

Otros casos relevantes:

Un británico dio positivo y fue ingresado en cuidados intensivos en Johannesburgo.

Una persona vinculada al pasajero alemán será evacuada a Países Bajos.

Un caso inicialmente sospechoso resultó asintomático.

En total, viajaban 150 personas: 88 pasajeros y 61 tripulantes.

El virus: la cepa Andes y su riesgo real

El brote está asociado al virus Andes, la única variante de hantavirus capaz de transmitirse entre humanos, aunque solo en contactos muy estrechos.

Los hantavirus pueden causar:

  • síndrome cardiopulmonar
  • fiebre hemorrágica
  • insuficiencia respiratoria

La OMS afirma que no hay evidencia de transmisión sostenida a bordo, pero mantiene la vigilancia activa.

España recibirá al crucero

El Gobierno confirmó que el Hondius llegará en tres o cuatro días al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).

Medidas previstas:

Los 14 españoles, todos asintomáticos, serán trasladados en un avión militar a Torrejón de Ardoz.

Permanecerán en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, que cuenta con una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

Se activará un mecanismo de evaluación sanitaria y repatriación para el resto de los pasajeros.

Sanidad insiste en que se seguirán “todos los protocolos necesarios”.

Tensión política: Canarias exige información y “lealtad institucional”

El presidente canario, Fernando Clavijo, criticó que el Ejecutivo central no invitara al Gobierno autonómico a la reunión de seguimiento.

Desde Bruselas, reclamó:

  • “Respeto, información y lealtad institucional”
  • Detalles del acuerdo entre España y la OMS
  • Claridad sobre la logística y los riesgos

Clavijo cuestionó que el barco recorra tres días más hasta Canarias y defendió una repatriación directa desde Cabo Verde, aunque reconoció que los casos positivos requieren transporte sanitario especializado.

El barco y la ruta: una expedición polar de lujo convertida en emergencia

El Hondius, inaugurado en 2019, es un buque polar de clase LR PC6, reforzado para hielo y orientado a expediciones con desembarcos en zodiac.

Datos clave:

  • Capacidad: 170 pasajeros
  • Tripulación: 61
  • Precio: suites que superan los 1.000 euros por noche
  • Duración típica: 33 a 43 noches
  • La ruta confirmada: Ushuaia → Antártida → Malvinas → South Georgia → Nightingale → Tristán de Acuña → Santa Elena → Ascensión → Cabo Verde → Canarias.
crucero argentina

Cómo pudo comenzar el contagio

Investigadores argentinos plantean que el contagio inicial pudo ocurrir antes del embarque, durante actividades de observación de aves en un vertedero de Ushuaia, donde hay presencia de roedores infectados.

No se descarta exposición en alguna de las islas remotas visitadas.

La situación actual del Hondius

El barco no pudo atracar en Praia (Cabo Verde) y permanece fondeado.

Medidas a bordo:

  • Pasajeros confinados en sus camarotes
  • Desinfección intensiva
  • Equipos médicos evaluando casos positivos
  • Monitoreo constante de la OMS
  • Según la OMS, no hay nuevos síntomas, pero la vigilancia continúa.
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Personal sanitario que regresa del crucero MV Hondius es visto en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras se ayuda a subir a una ambulancia a personas que visten trajes de protección biológica, el 6 de mayo de 2026.

Personal sanitario que regresa del crucero MV Hondius es visto en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras se ayuda a subir a una ambulancia a personas que visten trajes de protección biológica, el 6 de mayo de 2026.

Lo que aún falta por aclarar

  • La causa exacta de la tercera muerte
  • El origen preciso del contagio
  • Si hubo transmisión persona a persona a bordo
  • El destino final del barco tras las evacuaciones
  • El riesgo para los países que recibirán a los pasajeros

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Esta vista aérea muestra a los pasajeros observando cómo personal sanitario, invisible para el público, ayuda a los pacientes a subir a un bote desde el crucero MV Hondius, mientras este se encontraba anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.

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FUENTE: Con información de AFP/EFE/EUROPA PRESS/ REDACCIÓN

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