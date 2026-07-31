Colombianos en Estados Unidos generan nueva ola de inversión inmobiliaria en su país de origen

MIAMI .– Las remesas han sido, durante muchos años, la principal expresión del vínculo económico entre los colombianos que emigraron a Estados Unidos y su país de origen. Pero con el tiempo esa relación ha evolucionado hacia un nuevo modelo: la construcción de patrimonio basada en la inversión inmobiliaria.

El creciente interés de la comunidad colombiana residente en Estados Unidos por adquirir vivienda en Colombia desarrolla nuevas estrategias empresariales. En respuesta a esa tendencia, Amarilo, Constructora Meléndez y Kastor crearán una alianza para establecer un hub especializado que conectará a los compradores en el exterior con proyectos inmobiliarios en distintas regiones del país.

Más allá del concepto tradicional de una oficina comercial, la iniciativa aspira a funcionar como una plataforma de conexión entre el mercado inmobiliario colombiano y la diáspora. Para lograrlo, se ofrecerá asesoría especializada, acompañamiento financiero y acceso a proyectos de distintas ciudades para quienes desean invertir sin necesidad de desplazarse a Colombia.

Estas acciones responden a un cambio de mercado que las constructoras colombianas han comenzado a capitalizar. Según datos compartidos por Amarilo, Estados Unidos concentra el 58% de sus ventas dirigidas a colombianos residentes en el exterior. Por su parte, Florida representa el principal mercado dentro del país. Como reporta la compañía, durante el último año triplicó sus ventas a este segmento y estima la realización de doce ferias inmobiliarias en ciudades estadounidenses en lo que queda de 2026.

Para los expertos del sector, la motivación del comprador también ha cambiado.

Si hace algunos años la adquisición de vivienda respondía principalmente al deseo de regresar a Colombia, hoy representa una estrategia de diversificación patrimonial, una forma de proteger el capital generado en dólares y un respaldo para las familias que permanecen en el país.

“Estamos viendo una diáspora con mayor capacidad financiera y una visión de largo plazo. La vivienda se convierte en un activo que combina rentabilidad, estabilidad y conexión emocional con Colombia”, se indica en el documento base.

El fenómeno también está cambiando el mapa de las inversiones. Más allá de Bogotá, Medellín o Cartagena, ciudades como Pereira y el Eje Cafetero despiertan un interés creciente entre los compradores que viven en Estados Unidos gracias a elementos tan atractivos como la calidad de vida, el potencial de valorización y precios más competitivos.

Por ejemplo, en Pereira, Amarilo desarrolla proyectos como Mukava Garden, Flora y Camelia, iniciativas que forman parte de su estrategia de expansión y que buscan integrar vivienda, naturaleza y planificación urbana.

La fortaleza del nuevo hub radica justamente en la complementariedad de sus integrantes. Amarilo aporta una de las plataformas de desarrollo inmobiliario más grandes de Colombia, con más de 150 proyectos activos en 18 ciudades y más de tres décadas de experiencia. Constructora Meléndez suma 62 años de trayectoria en el desarrollo urbano del Valle del Cauca, mientras que Kastor incorpora su especialización en la comercialización internacional de proyectos inmobiliarios para colombianos residentes en el exterior.

Esa combinación responde a una realidad de mercado en la que el comprador internacional busca mucho más que una oferta de vivienda. Es decir, necesita asesoría durante todo el proceso, también requiere acceso a mecanismos de financiación, confianza jurídica y un acompañamiento seguro desde el primer contacto hasta la entrega del inmueble.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, sobre todo en Florida, donde reside una de las mayores concentraciones de colombianos del país, la iniciativa representa una oportunidad para convertir el crecimiento de su capacidad económica en activos de largo plazo sin perder el vínculo con sus raíces.

Este desarrollo también es el resultado de una transformación más amplia del mercado inmobiliario colombiano. Las constructoras ya no esperan que el comprador viaje al país; ahora desarrollan modelos comerciales adaptados a una diáspora que vive, trabaja y genera ingresos en Estados Unidos, pero que continúa viendo en Colombia un destino atractivo para invertir.

A fin de cuentas, no es solo una estrategia empresarial. El nuevo hub evidencia cómo la movilidad, la migración y los vínculos culturales también redefinen los caminos de inversión entre ambos países. Lo que antes llegaba principalmente en forma de remesas, ahora se materializa en viviendas, patrimonio y proyectos de largo plazo que fortalecen tanto a las familias como al sector inmobiliario colombiano.