El Partido Popular de España promete condenar las dictaduras de Cuba y Venezuela si llega al gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en conferencia de prensa en la sede del partido ante convocatoria de elecciones adelantadas, el 5 de octubre de 2026

MADRID.- El Partido Popular (PP), favorito en las preferencias de cara a las elecciones generales previstas en España para el próximo 29 de noviembre, dio a conocer su plataforma programática, en la que establece como eje fundamental la condena frontal a las dictaduras de Cuba , Nicaragua y Venezuela , comprometiéndose a respaldar de manera activa los procesos de transición democrática en dichos países.

El documento presentado por la formación conservadora liderada por Alberto Núñez Feijóo subraya la exigencia de liberación inmediata para todos los presos políticos y el apoyo directo a los disidentes, reseña.

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Asimismo, los populares proponen jerarquizar a Iberoamérica como un socio prioritario tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea, articulando una política exterior de Estado basada en relaciones bilaterales de plena igualdad.

En el plano migratorio y de gestión fronteriza, el programa contempla la creación de una autoridad única para regular la entrada, permanencia y retorno, además de implantar un sistema de visados por puntos que priorice la formación y la integración laboral.

La propuesta también prevé reformar la normativa vigente para prohibir las regularizaciones masivas e indiscriminadas, manteniendo un trato preferente en los accesos de nacionalidad para los ciudadanos de los países vinculados a la Hispanidad.