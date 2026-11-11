miércoles 11  de  noviembre 2026
POLÍTICA INTERNACIONAL

El Partido Popular de España promete condenar las dictaduras de Cuba y Venezuela si llega al gobierno

El PP proponen jerarquizar a Iberoamérica como un socio prioritario tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en conferencia de prensa en la sede del partido ante convocatoria de elecciones adelantadas, el 5 de octubre de 2026

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en conferencia de prensa en la sede del partido ante convocatoria de elecciones adelantadas, el 5 de octubre de 2026

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

MADRID.- El Partido Popular (PP), favorito en las preferencias de cara a las elecciones generales previstas en España para el próximo 29 de noviembre, dio a conocer su plataforma programática, en la que establece como eje fundamental la condena frontal a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, comprometiéndose a respaldar de manera activa los procesos de transición democrática en dichos países.

El documento presentado por la formación conservadora liderada por Alberto Núñez Feijóo subraya la exigencia de liberación inmediata para todos los presos políticos y el apoyo directo a los disidentes, reseña.

Lee además
Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.
INFORME

El OCDH denuncia 387 actos represivos del régimen cubano en octubre
Doctor Oscar Elías Biscet, opositor cubano.
CUBA

Oscar Elías Biscet denuncia cerco policial a su casa y alerta sobre agravamiento de la represión en Cuba

Asimismo, los populares proponen jerarquizar a Iberoamérica como un socio prioritario tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea, articulando una política exterior de Estado basada en relaciones bilaterales de plena igualdad.

En el plano migratorio y de gestión fronteriza, el programa contempla la creación de una autoridad única para regular la entrada, permanencia y retorno, además de implantar un sistema de visados por puntos que priorice la formación y la integración laboral.

La propuesta también prevé reformar la normativa vigente para prohibir las regularizaciones masivas e indiscriminadas, manteniendo un trato preferente en los accesos de nacionalidad para los ciudadanos de los países vinculados a la Hispanidad.

Temas
Te puede interesar

Florida pone bajo investigación a socialistas de EEUU por posibles fondos de Cuba y China

Daniel Noboa entrega 5,590 armas a militares para combate del crimen organizado

Más de 400 municipios de Colombia en alerta por aumento de la violencia de grupos armados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con periodistas.
FLORIDA

Miami-Dade confirma la victoria de María Elvira Salazar tras una de las elecciones más reñidas de Florida

El senador Bernie Sanders hace campaña junto con la candidata demócrata al Senado de EEUU, la representante estatal de Florida Angie Nixon, el 17 de octubre de 2026 en Tampa, Florida.
Dinero extranjero

Florida pone bajo investigación a socialistas de EEUU por posibles fondos de Cuba y China

Joel Kinnaman, James Gunn y Margot Robbie asisten al estreno de Warner Bros. de El Escuadrón Suicida en el Regency Village Theatre el 2 de agosto de 2021 en Los Ángeles, California. 
CINE

James Gunn expresa alivio por dejar DC Studios: "El trabajo era muy duro, por decir lo menos"

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
Política

Pete Hegseth recibe respaldo del Congreso tras intento de destitución por la guerra en Irán y caso Maduro

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre inversión española y cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026.
OPERATIVO

Nayib Bukele anuncia destrucción del cuartel general de la banda 400 Mawozo en Haití

Te puede interesar

Imagen referencial.
TIEMPO VARIABLE

¿Cuándo llega un frente frío al sur de Florida? El descenso de temperatura se sentirá pronto

Por Daniel Castropé
Cada 11 de Noviembre honramos el valor, el servicio y el sacrificio de los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
CONMEMORACIÓN

Día de los Veteranos, para reconocer a los héroes de EEUU

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con periodistas.
FLORIDA

Miami-Dade confirma la victoria de María Elvira Salazar tras una de las elecciones más reñidas de Florida

El congresista Jim Jordan, es el nuevo líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. 
Política

Jim Jordan toma las riendas de los republicanos en la Cámara y refuerza el ala de Trump

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
Política

Pete Hegseth recibe respaldo del Congreso tras intento de destitución por la guerra en Irán y caso Maduro