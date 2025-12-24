Con la tregua Belén vuelve a celebrar la Navidad con alegría

Miembros del clero participan en la procesión navideña anual encabezada por el Patriarca Latino de Jerusalén frente a la Iglesia de la Natividad en Belén, Cisjordania, ocupada por Israel, el 24 de diciembre de 2025

BELÉN.- Al compás de tambores y bajo un cielo rutilante, jóvenes palestinos desfilaron este miércoles 24 de diciembre en las calles de Belén para dar inicio a la primera Navidad festiva después de dos años de la guerra de Gaza.

Durante toda la guerra, que comenzó con el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, un tono sombrío marcó las Navidades en Belén, ciudad bíblica donde nació Jesucristo.

PAZ El papa León XIV pide una tregua global de un día por Navidad

Pero el miércoles las celebraciones volvieron con fuerza en la ciudad de Cisjordania ocupada, mientras se mantiene una frágil tregua en la Franja de Gaza, donde cientos de miles de personas afrontan el invierno en tiendas improvisadas.

Cristianos de todas las edades se dirigieron a la céntrica Plaza del Pesebre, donde espectadores se asomaban desde los balcones del edificio municipal para observar las celebraciones.

Cientos de personas participaron en el desfile del grupo scout salesiano por la estrecha calle de la Estrella de Belén. "Se siente que la Navidad llegó de verdad", se alegró Milagros Anstas, de 17 años, con su uniforme azul y amarillo.

Un imponente árbol de Navidad, cubierto de esferas rojas y doradas, brillaba junto a la Iglesia de la Natividad. Esta basílica data del siglo IV y fue construida sobre una gruta donde los cristianos creen que Jesús nació hace más de 2,000 años.

El papa León XIV llamó el martes 23 de diciembre a una tregua global de un día por Navidad. "Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador", declaró el pontífice desde la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

El municipio de Belén optó por reducir las celebraciones navideñas mientras la guerra asoló Gaza, territorio costero palestino geográficamente separado de Cisjordania por Israel.

Un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, que comenzó en octubre, detuvo los combates a gran escala en Gaza, aunque muchos siguen afrontando una vida de penurias tras perder sus hogares y a sus seres queridos.

Misa de Gallo

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, llegó a Belén antes de presidir la tradicional misa del Gallo en la Iglesia de la Natividad.

El alto prelado visitó Gaza durante el fin de semana y celebró una misa de Navidad en la parroquia de la Sagrada Familia, en Ciudad de Gaza, el domingo.

Los habitantes de Belén, cuya economía depende casi por completo del turismo, esperan que el regreso de las celebraciones navideñas devuelva la vida a la ciudad y reactive la llegada de visitantes.

FUENTE: Con información de AFP