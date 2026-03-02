Conferencia Internacional "Mujer Única" 2026 celebra el Día de la Mujer bajo el tema "Anclada"

MIAMI — En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Conferencia Internacional “ Mujer Única ”, anuncia que se celebra la tercera edición bajo el poderoso tema “Anclada”, una invitación a permanecer firmes en la fe, la identidad y el propósito, aun en medio de los desafíos.

Más que un evento, “ Mujer Única ” es una experiencia diseñada para edificar, inspirar y fortalecer a la mujer en todas las áreas de su vida, recordándole que su valor está anclado en Dios.

Entrega de los Premios “Mujer Única” 2026

Viernes, 6 de marzo de 2026

11:30 AM

Doral Central Park - 3005 NW 92 Avenue, Doral, FL 33172

Como parte central de la celebración, se llevará a cabo la entrega de los Premios “Mujer Única”, una emotiva ceremonia que honra a mujeres que, desde distintos espacios, han impactado positivamente a sus comunidades a través de su liderazgo, fe, servicio y valentía.

Homenajeadas de 2026

Pluma Transformadora: Yuri Cordero

Yuri Cordero Corazón Generoso: Dorcas González

Dorcas González Visionaria Empresarial: Roxana Benítez

Roxana Benítez Voz de Impacto: Paola Gutiérrez

Paola Gutiérrez Líder Vanguardista: Shanut Anaut

La entrega de los premios contará con un panel de mujeres, incluyendo Jenisbel Acevedo, recipiente del premio Corazón Generoso 2025 y moderado por Mariam Delgado, Pastora de Alpha & Omega Church, autora y fundadora del evento. Los premios serán presentados por Ruthy Encarnación.

Cada reconocimiento celebra historias de resiliencia, propósito y compromiso con la transformación social y espiritual, reflejando el espíritu de una mujer anclada a su llamado.

Conferencia “Mujer Única” - Ancladas

Sábado, 7 de marzo de 2026

10:00 AM – 2:00 PM

Auditorio de Alpha & Omega Church - 7800 Miller Dr, Miami, FL 33155

Una jornada de enseñanza, inspiración y crecimiento espiritual con oradoras y líderes comprometidas con el empoderamiento de la mujer en su llamado divino. Panelistas incluyen: Apóstol Key Lewis y Profeta Ester Aguaron.

El registro se puede hacer en este enlace.

Un llamado a permanecer firmes

Bajo el tema “Anclada”, la Conferencia Internacional “Mujer Única” 2026 invita a las mujeres a reflexionar sobre la importancia de mantenerse firmes en su fe, identidad y visión, aun cuando los vientos de la vida intenten moverlas de su propósito.

Acerca de la Conferencia Mujer Única

La Conferencia Internacional Mujer Única es un evento anual dedicado a inspirar, equipar y fortalecer a mujeres a través de la fe y la enseñanza de la Palabra de Dios. Cada año, reúne a mujeres de diferentes partes del mundo con un solo propósito: reclamar su identidad y herencia en Cristo.

