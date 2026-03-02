Conferencia Internacional "Mujer Única" 2026 celebra el Día de la Mujer bajo el tema "Anclada"

MIAMI— En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Conferencia Internacional “Mujer Única”, anuncia que se celebra la tercera edición bajo el poderoso tema “Anclada”, una invitación a permanecer firmes en la fe, la identidad y el propósito, aun en medio de los desafíos.
Más que un evento, “Mujer Única” es una experiencia diseñada para edificar, inspirar y fortalecer a la mujer en todas las áreas de su vida, recordándole que su valor está anclado en Dios.
Entrega de los Premios “Mujer Única” 2026
- Viernes, 6 de marzo de 2026
- 11:30 AM
- Doral Central Park - 3005 NW 92 Avenue, Doral, FL 33172
Como parte central de la celebración, se llevará a cabo la entrega de los Premios “Mujer Única”, una emotiva ceremonia que honra a mujeres que, desde distintos espacios, han impactado positivamente a sus comunidades a través de su liderazgo, fe, servicio y valentía.
Homenajeadas de 2026
- Pluma Transformadora: Yuri Cordero
- Corazón Generoso: Dorcas González
- Visionaria Empresarial: Roxana Benítez
- Voz de Impacto: Paola Gutiérrez
- Líder Vanguardista: Shanut Anaut
La entrega de los premios contará con un panel de mujeres, incluyendo Jenisbel Acevedo, recipiente del premio Corazón Generoso 2025 y moderado por Mariam Delgado, Pastora de Alpha & Omega Church, autora y fundadora del evento. Los premios serán presentados por Ruthy Encarnación.
Cada reconocimiento celebra historias de resiliencia, propósito y compromiso con la transformación social y espiritual, reflejando el espíritu de una mujer anclada a su llamado.
Conferencia “Mujer Única” - Ancladas
- Sábado, 7 de marzo de 2026
- 10:00 AM – 2:00 PM
- Auditorio de Alpha & Omega Church - 7800 Miller Dr, Miami, FL 33155
Una jornada de enseñanza, inspiración y crecimiento espiritual con oradoras y líderes comprometidas con el empoderamiento de la mujer en su llamado divino. Panelistas incluyen: Apóstol Key Lewis y Profeta Ester Aguaron.
El registro se puede hacer en este enlace.
Un llamado a permanecer firmes
Bajo el tema “Anclada”, la Conferencia Internacional “Mujer Única” 2026 invita a las mujeres a reflexionar sobre la importancia de mantenerse firmes en su fe, identidad y visión, aun cuando los vientos de la vida intenten moverlas de su propósito.
Acerca de la Conferencia Mujer Única
La Conferencia Internacional Mujer Única es un evento anual dedicado a inspirar, equipar y fortalecer a mujeres a través de la fe y la enseñanza de la Palabra de Dios. Cada año, reúne a mujeres de diferentes partes del mundo con un solo propósito: reclamar su identidad y herencia en Cristo.
Siga en Instagram a @alphaomegamia @mariamjdelgado